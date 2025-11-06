Ford може скасувати випуск свого електричного пікапа F-150 - ЗМІ

Керівники компанії Ford активно обговорюють можливість відмови від електричної версії пікапа F-150. Про це пише видання The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Компанія Ford розглядає можливість відмови від електричної версії свого пікапа F-150 - пише видання.

Зазначається, що остаточного рішення щодо транспортного засобу, який називається F-150 Lightning, ще не прийнято.

F-150 Lightning колись був центральним елементом стратегії Ford щодо електромобілів, але йому було важко залучити покупців через високі ціни та обмежений запас ходу.

Ford також заявив, що прагне зосередити свої зусилля в галузі електромобілів на менших та дешевших автомобілях.

Нагадаємо

Ford Motor Co. планує вкласти 370 мільйонів доларів (32,5 млрд рупій) у відновлення виробництва двигунів на закритому заводі Maraimalai Nagar у штаті Тамілнад. Підприємство модернізують для випуску понад 200 тисяч двигунів на рік для експортних ринків – окрім США.