Ford може скасувати випуск свого електричного пікапа F-150 - ЗМІ

19:30 • 2132 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 30178 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 41657 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 27694 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 27793 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 53851 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 35535 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 38462 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 50276 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 39155 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 32041 перегляди
Наслідки удару рф по Дніпровщині: з потрощеної багатоповерхівки дістали загиблу людинуPhoto6 листопада, 12:38 • 3286 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 22657 перегляди
Флорентійський діамант знайшли після століття таємниці – NYT6 листопада, 13:16 • 7730 перегляди
Вибух в офісі Івано-Франківська: двоє людей отримали поранення, 40 евакуювали - ДСНСPhotoVideo6 листопада, 14:27 • 5216 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 30178 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделей
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотів
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 53851 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Нікушор Дан
Петр Павел
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Китай
Ізраїль
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 27464 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 27801 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 29587 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 45874 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 49873 перегляди
Ford може скасувати випуск свого електричного пікапа F-150 - ЗМІ

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Ford розглядає можливість відмови від електричної версії пікапа F-150 Lightning, оскільки він зіткнувся з труднощами через високі ціни та обмежений запас ходу. Компанія планує зосередитися на менших та дешевших електромобілях.

Ford може скасувати випуск свого електричного пікапа F-150 - ЗМІ

Керівники компанії Ford активно обговорюють можливість відмови від електричної версії пікапа F-150. Про це пише видання The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Компанія Ford розглядає можливість відмови від електричної версії свого пікапа F-150

- пише видання.

Зазначається, що остаточного рішення щодо транспортного засобу, який називається F-150 Lightning, ще не прийнято.

F-150 Lightning колись був центральним елементом стратегії Ford щодо електромобілів, але йому було важко залучити покупців через високі ціни та обмежений запас ходу.

Ford також заявив, що прагне зосередити свої зусилля в галузі електромобілів на менших та дешевших автомобілях.

Нагадаємо

Ford Motor Co. планує вкласти 370 мільйонів доларів (32,5 млрд рупій) у відновлення виробництва двигунів на закритому заводі Maraimalai Nagar у штаті Тамілнад. Підприємство модернізують для випуску понад 200 тисяч двигунів на рік для експортних ринків – окрім США.

Павло Башинський

Авто
Техніка
Енергетика
Бренд
Електроенергія
Сполучені Штати Америки