Ford может отменить выпуск своего электрического пикапа F-150 - СМИ

ukenru
19:30 • 5502 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 34760 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 43638 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 29457 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 29374 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 55100 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 35936 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 38636 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 50369 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 39190 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Последствия удара РФ по Днепропетровщине: из разбитой многоэтажки достали погибшего человекаPhoto6 ноября, 12:38 • 5450 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 24674 просмотра
Флорентийский бриллиант найден после столетия тайны – NYT6 ноября, 13:16 • 10100 просмотра
Взрыв в офисе Ивано-Франковска: два человека получили ранения, 40 эвакуированы - ГСЧСPhotoVideo6 ноября, 14:27 • 7398 просмотра
Дмитрий Кулеба сделал предложение своей возлюбленной Светлане Павелецкой: что она ответилаVideo17:20 • 4868 просмотра
публикации
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 34786 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 24860 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto6 ноября, 10:56 • 33273 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto6 ноября, 09:50 • 34528 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 55108 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Антониу Гутерриш
Нарендра Моди
Кириакос Мицотакис
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Греция
Бразилия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto6 ноября, 07:34 • 28011 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 28393 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 30194 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 46401 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 50379 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Facebook
Дипломатка
Instagram

Ford может отменить выпуск своего электрического пикапа F-150 - СМИ

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Ford рассматривает возможность отказа от электрической версии пикапа F-150 Lightning, поскольку он столкнулся с трудностями из-за высоких цен и ограниченного запаса хода. Компания планирует сосредоточиться на меньших и более дешевых электромобилях.

Ford может отменить выпуск своего электрического пикапа F-150 - СМИ

Руководители компании Ford активно обсуждают возможность отказа от электрической версии пикапа F-150. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Компания Ford рассматривает возможность отказа от электрической версии своего пикапа F-150

- пишет издание.

Отмечается, что окончательного решения по транспортному средству, которое называется F-150 Lightning, еще не принято.

F-150 Lightning когда-то был центральным элементом стратегии Ford по электромобилям, но ему было трудно привлечь покупателей из-за высоких цен и ограниченного запаса хода.

Ford также заявил, что стремится сосредоточить свои усилия в области электромобилей на меньших и более дешевых автомобилях.

Напомним

Ford Motor Co. планирует вложить 370 миллионов долларов (32,5 млрд рупий) в возобновление производства двигателей на закрытом заводе Maraimalai Nagar в штате Тамилнад. Предприятие модернизируют для выпуска более 200 тысяч двигателей в год для экспортных рынков – кроме США.

Павел Башинский

Авто
Техника
Энергетика
Бренд
Электроэнергия
Соединённые Штаты