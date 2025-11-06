Ford может отменить выпуск своего электрического пикапа F-150 - СМИ

Руководители компании Ford активно обсуждают возможность отказа от электрической версии пикапа F-150. Об этом пишет издание The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Компания Ford рассматривает возможность отказа от электрической версии своего пикапа F-150 - пишет издание.

Отмечается, что окончательного решения по транспортному средству, которое называется F-150 Lightning, еще не принято.

F-150 Lightning когда-то был центральным элементом стратегии Ford по электромобилям, но ему было трудно привлечь покупателей из-за высоких цен и ограниченного запаса хода.

Ford также заявил, что стремится сосредоточить свои усилия в области электромобилей на меньших и более дешевых автомобилях.

Напомним

