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Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

Київ • УНН

 • 1322 перегляди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа повинна відстояти незалежність, збільшивши витрати на оборону та прийнявши Україну, Молдову, Західні Балкани та Грузію до ЄС.

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

Європа повинна відстояти власну незалежність за рахунок збільшення витрат на оборону та приєднання України до ЄС. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє УНН із посиланням на Politico.

Деталі

За її словами, чотирма головними завданнями Європи на шляху до незалежності є забезпечення миру через зростання оборонних витрат, посилення інноваційної спроможності для економічного зростання, розширення ЄС у межах "історичного возз’єднання" та оновлення і зміцнення демократії для захисту країн-членів від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Те, що ми зараз забезпечуємо фінансування до 800 мільярдів євро на оборону, було неможливим лише кілька років тому

- сказала фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що Євросоюз робить це, тому що "ми хочемо захистити мир усіма нашими силами".

Новий міжнародний порядок з'явиться до кінця цього десятиліття. Якщо ми не хочемо просто прийняти наслідки цього для Європи та світу, тоді ми повинні сформувати цей новий порядок

- зазначила президентка Єврокомісії.

Вона акцентувала на необхідності розширення ЄС, назвавши приєднання України, Молдови, країн Західних Балкан та Грузії ключовим завданням.

"Я глибоко переконана, що історія зараз кличе нас. Як і в 1989 році, коли Європою прокотився вітер змін", - резюмувала фон дер Ляєн.

Нагадаємо

Раніше цього місяця президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Європейський парламент активізувати зусилля для прискорення вступу України до ЄС. За її словами, інтеграція України - це не лише політичне прагнення Києва, а й найсильніша гарантія безпеки для всього континенту.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже виконала необхідні підготовчі етапи для старту переговорів про вступ до Європейського Союзу і готова до відкриття перших переговорних кластерів.

Орбан: вступ України в ЄС є найбільшою загрозою для Угорщини19.05.25, 02:41 • 3831 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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