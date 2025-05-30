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Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа повинна відстояти незалежність, збільшивши витрати на оборону та прийнявши Україну, Молдову, Західні Балкани та Грузію до ЄС.

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

Европа должна отстоять собственную независимость за счет увеличения расходов на оборону и присоединения Украины к ЕС. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

По ее словам, четырьмя главными задачами Европы на пути к независимости является обеспечение мира через рост оборонных расходов, усиление инновационной способности для экономического роста, расширение ЕС в рамках "исторического воссоединения" и обновление и укрепление демократии для защиты стран-членов от внутренних и внешних угроз.

То, что мы сейчас обеспечиваем финансирование до 800 миллиардов евро на оборону, было невозможным всего несколько лет назад

- сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Евросоюз делает это, потому что "мы хотим защитить мир всеми нашими силами".

Новый международный порядок появится до конца этого десятилетия. Если мы не хотим просто принять последствия этого для Европы и мира, тогда мы должны сформировать этот новый порядок

- отметила президент Еврокомиссии.

Она акцентировала на необходимости расширения ЕС, назвав присоединение Украины, Молдовы, стран Западных Балкан и Грузии ключевой задачей.

"Я глубоко убеждена, что история сейчас зовет нас. Как и в 1989 году, когда по Европе прокатился ветер перемен", - резюмировала фон дер Ляйен.

Напомним

Ранее в этом месяце президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский парламент активизировать усилия для ускорения вступления Украины в ЕС. По ее словам, интеграция Украины - это не только политическое стремление Киева, но и самая сильная гарантия безопасности для всего континента.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже выполнила необходимые подготовительные этапы для старта переговоров о вступлении в Европейский Союз и готова к открытию первых переговорных кластеров.

Орбан: вступление Украины в ЕС является самой большой угрозой для Венгрии19.05.25, 02:41 • 3813 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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