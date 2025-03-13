Фінляндія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн євро

Фінляндія оголосила про виділення нового пакету військової допомоги для України на 200 млн євро. Пакет підлягає затвердженню урядом і президентом. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

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"Сьогодні у Гельсінкі провів змістовну зустріч із міністром оборони Фінляндії Антті Хякканеном. Фінляндія продовжує системно підтримувати Україну і оголосила про новий пакет військової допомоги на 200 млн євро. Це вже 28-й пакет підтримки, який зміцнює нашу обороноздатність та посилює можливості українських Сил оборони", - зазначив міністр.

Окрім того, фінський уряд запустив програму на 660 млн євро. "У межах цієї ініціативи військове обладнання закуповуватиметься безпосередньо у фінської оборонної промисловості для передачі Україні", - повідомив Умєров.

Також сторони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо оборонного співробітництва, який визначає ключові напрями спільної роботи:

поглиблення стратегічного діалогу між оборонними відомствами;

обмін інформацією на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях;

зміцнення оборонних спроможностей та оперативної сумісності;

розвиток співпраці у сфері оборонних технологій, досліджень та інновацій;

розширення виробництва боєприпасів та оборонно-промислових проєктів в Україні та Фінляндії.

У Міністерстві оборони Фінляндії зазначили, що пакет підлягає затвердженню урядом і президентом, а загальна вартість наданої допомоги Україні сягнула 3,3 млрд євро.

Нагадаємо

Нідерланди виділять 3,5 млрд євро для підтримки України в 2026 році. 700 млн євро з нового пакету буде спрямовано на закупівлю безпілотників для українських Сил оборони.