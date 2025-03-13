Фінляндія виділяє Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн євро
Київ • УНН
Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро. Також фінський уряд запустив програму на 660 млн євро для закупівлі обладнання.
Фінляндія оголосила про виділення нового пакету військової допомоги для України на 200 млн євро. Пакет підлягає затвердженню урядом і президентом. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
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"Сьогодні у Гельсінкі провів змістовну зустріч із міністром оборони Фінляндії Антті Хякканеном. Фінляндія продовжує системно підтримувати Україну і оголосила про новий пакет військової допомоги на 200 млн євро. Це вже 28-й пакет підтримки, який зміцнює нашу обороноздатність та посилює можливості українських Сил оборони", - зазначив міністр.
Окрім того, фінський уряд запустив програму на 660 млн євро. "У межах цієї ініціативи військове обладнання закуповуватиметься безпосередньо у фінської оборонної промисловості для передачі Україні", - повідомив Умєров.
Також сторони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо оборонного співробітництва, який визначає ключові напрями спільної роботи:
- поглиблення стратегічного діалогу між оборонними відомствами;
- обмін інформацією на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях;
- зміцнення оборонних спроможностей та оперативної сумісності;
- розвиток співпраці у сфері оборонних технологій, досліджень та інновацій;
- розширення виробництва боєприпасів та оборонно-промислових проєктів в Україні та Фінляндії.
У Міністерстві оборони Фінляндії зазначили, що пакет підлягає затвердженню урядом і президентом, а загальна вартість наданої допомоги Україні сягнула 3,3 млрд євро.
Нагадаємо
Нідерланди виділять 3,5 млрд євро для підтримки України в 2026 році. 700 млн євро з нового пакету буде спрямовано на закупівлю безпілотників для українських Сил оборони.