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Нідерланди готують новий багатомільярдний пакет допомоги для України

Київ • УНН

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Нідерланди виділять 3,5 млрд євро для підтримки України в 2026 році. 700 млн євро з нового пакету буде спрямовано на закупівлю безпілотників для українських сил оборони.

Нідерланди готують новий багатомільярдний пакет допомоги для України

Нідерланди виділять 3,5 мільярда євро для підтримки України в 2026 році Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За словами прем’єр-міністр країни Діка Шуфа, ця сума дозволить Нідерландам зберегти поточний рівень підтримки. Крім того, частина коштів може бути використана вже у 2025 році, якщо в цьому виникне необхідність. 

Раніше влада країни вже виділила аналогічну суму для підтримки України до 2025 року. Окремо Шуф зазначив, що 700 мільйонів євро з нового пакету буде спрямовано на закупівлю безпілотників для українських сил оборони. 

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що Нідерланди надають 7 млн євро на пакет допомоги UCAP та 20 млн євро для Фонду енергетичної підтримки України. Це додаткова допомога до загальної військової підтримки у 10,4 млрд євро.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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