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Нидерланды готовят новый многомиллиардный пакет помощи для Украины

Киев • УНН

 • 26332 просмотра

Нидерланды выделят 3,5 млрд евро для поддержки Украины в 2026 году. 700 млн евро из нового пакета будет направлено на закупку беспилотников для украинских сил обороны.

Нидерланды готовят новый многомиллиардный пакет помощи для Украины

Нидерланды выделят 3,5 миллиарда евро для поддержки Украины в 2026 году. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По словам премьер-министра страны Дика Шуфа, эта сумма позволит Нидерландам сохранить текущий уровень поддержки. Кроме того, часть средств может быть использована уже в 2025 году, если в этом возникнет необходимость. 

Ранее власти страны уже выделили аналогичную сумму для поддержки Украины до 2025 года. Отдельно Шуф отметил, что 700 миллионов евро из нового пакета будет направлено на закупку беспилотников для украинских сил обороны. 

Напомним

Ранее было сообщено, что Нидерланды предоставляют 7 млн евро на пакет помощи UCAP и 20 млн евро для Фонда энергетической поддержки Украины. Это дополнительная помощь к общей военной поддержке в 10,4 млрд евро.

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Юлия Котвицкая

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