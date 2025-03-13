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Финляндия выделяет Украине новый пакет военной помощи на 200 млн евро

Киев • УНН

 • 17089 просмотра

Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 200 млн евро. Также финское правительство запустило программу на 660 млн евро для закупки оборудования.

Финляндия выделяет Украине новый пакет военной помощи на 200 млн евро

Финляндия объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины на 200 млн евро. Пакет подлежит утверждению правительством и президентом. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

"Сегодня в Хельсинки провел содержательную встречу с министром обороны Финляндии Антти Хякканеном. Финляндия продолжает системно поддерживать Украину и объявила о новом пакете военной помощи на 200 млн евро. Это уже 28-й пакет поддержки, который укрепляет нашу обороноспособность и усиливает возможности украинских Сил обороны", - отметил министр.

Кроме того, финское правительство запустило программу на 660 млн евро. "В рамках этой инициативы военное оборудование будет закупаться непосредственно у финской оборонной промышленности для передачи Украине", - сообщил Умеров.

Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству, который определяет ключевые направления совместной работы:

  • углубление стратегического диалога между оборонными ведомствами;
    • обмен информацией на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях;
      • укрепление оборонных возможностей и оперативной совместимости;
        • развитие сотрудничества в сфере оборонных технологий, исследований и инноваций;
          • расширение производства боеприпасов и оборонно-промышленных проектов в Украине и Финляндии.

            В Министерстве обороны Финляндии отметили, что пакет подлежит утверждению правительством и президентом, а общая стоимость предоставленной помощи Украине достигла 3,3 млрд евро.

            Напомним

            Нидерланды выделят 3,5 млрд евро для поддержки Украины в 2026 году. 700 млн евро из нового пакета будет направлено на закупку беспилотников для украинских Сил обороны.

            Павел Башинский

            Павел Башинский

            ВойнаполитикаНовости Мира
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