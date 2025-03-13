Финляндия выделяет Украине новый пакет военной помощи на 200 млн евро
Киев • УНН
Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 200 млн евро. Также финское правительство запустило программу на 660 млн евро для закупки оборудования.
Финляндия объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины на 200 млн евро. Пакет подлежит утверждению правительством и президентом. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
"Сегодня в Хельсинки провел содержательную встречу с министром обороны Финляндии Антти Хякканеном. Финляндия продолжает системно поддерживать Украину и объявила о новом пакете военной помощи на 200 млн евро. Это уже 28-й пакет поддержки, который укрепляет нашу обороноспособность и усиливает возможности украинских Сил обороны", - отметил министр.
Кроме того, финское правительство запустило программу на 660 млн евро. "В рамках этой инициативы военное оборудование будет закупаться непосредственно у финской оборонной промышленности для передачи Украине", - сообщил Умеров.
Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству, который определяет ключевые направления совместной работы:
- углубление стратегического диалога между оборонными ведомствами;
- обмен информацией на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях;
- укрепление оборонных возможностей и оперативной совместимости;
- развитие сотрудничества в сфере оборонных технологий, исследований и инноваций;
- расширение производства боеприпасов и оборонно-промышленных проектов в Украине и Финляндии.
В Министерстве обороны Финляндии отметили, что пакет подлежит утверждению правительством и президентом, а общая стоимость предоставленной помощи Украине достигла 3,3 млрд евро.
Напомним
Нидерланды выделят 3,5 млрд евро для поддержки Украины в 2026 году. 700 млн евро из нового пакета будет направлено на закупку беспилотников для украинских Сил обороны.