Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків
Київ • УНН
Судова драма "Нюрнберг" Джеймса Вандербільта, що відтворює трибунал над нацистськими лідерами, здобуває високі оцінки критиків. Фільм відзначається грою Рассела Кроу в ролі Германа Герінга та Лео Вудолла, який зіграв перекладача.
Судова драма Джеймса Вандербільта "Нюрнберг", що відтворює перший міжнародний трибунал над нацистськими лідерами, здобуває високі оцінки критиків і вже називається потенційним претендентом на премію "Оскар", насамперед завдяки блискучій грі Рассела Кроу та проривній ролі Лео Вудолла. Про це повідомляє Variety, пише УНН.
Деталі
Як йдеться у матеріалі Variety, фільм "Нюрнберг" поєднує історичну достовірність із психологічним напруженням сучасного трилера. У центрі сюжету – судові процеси над нацистськими лідерами, що відкривають складні питання про справедливість, мораль і людське зло.
Важливу роль у драмі відіграє актор Рассел Кроу, який, за переконанням Variety, перевершує власні роботи останніх років, втілюючи Германа Герінга, заступника Гітлера, з непередаваною харизмою та жахливістю.
Актор опанував німецьку мову спеціально для ролі, а його сцени з армійським психіатром у виконанні Рамі Малека сповнені інтенсивності та драматизму.
Не менше вражає і молодий актор Лео Вудолл, який зіграв перекладача трибуналу. Його емоційна гра, вивчення мови для ролі та психологічна глибина персонажа закріплюють його як претендента на номінацію "Найкращий актор другого плану".
Окрім акторських робіт, "Нюрнберг" вирізняється високим рівнем продакшну: сценографія відтворює клаустрофобну атмосферу судових зал, а операторська робота Даріуша Вольського переносить глядача у реалістичний історичний контекст. Сценарій Вандербільта, адаптований з роману Джека Ель-Хая "Нацист і психіатр".
Variety пише, що у сучасному політичному контексті фільм набуває особливої актуальності: він показує, як демократії протистоять внутрішнім та зовнішнім загрозам, і змушує глядача замислитися над тим, чи справедливість можлива у світі, де зло має людське обличчя.
За оцінками критиків, "Нюрнберг" має всі шанси стати не лише гідним претендентом у акторських номінаціях, а й кандидатом на звання найкращого фільму сезону.
