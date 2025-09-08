$41.220.13
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
12:30 • 30183 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
12:23 • 22724 перегляди
Удар по будівлі Кабміну 7 вересня: росіяни використали не "Шахед", а "Іскандер"
Ексклюзив
12:10 • 19968 перегляди
Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення
Ексклюзив
09:57 • 22931 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
8 вересня, 08:37 • 24848 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
8 вересня, 06:26 • 25761 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 29090 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 41062 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 62919 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 139478 перегляди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Рафаель Гроссі
Володимир Зеленський
Сергій Ребров
Україна
Одеса
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Іскандер (ОТРК)
Фейкові новини
Financial Times
Facebook
YouTube

Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Судова драма "Нюрнберг" Джеймса Вандербільта, що відтворює трибунал над нацистськими лідерами, здобуває високі оцінки критиків. Фільм відзначається грою Рассела Кроу в ролі Германа Герінга та Лео Вудолла, який зіграв перекладача.

Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків

Судова драма Джеймса Вандербільта "Нюрнберг", що відтворює перший міжнародний трибунал над нацистськими лідерами, здобуває високі оцінки критиків і вже називається потенційним претендентом на премію "Оскар", насамперед завдяки блискучій грі Рассела Кроу та проривній ролі Лео Вудолла. Про це повідомляє Variety, пише УНН.

Деталі

Як йдеться у матеріалі Variety, фільм "Нюрнберг" поєднує історичну достовірність із психологічним напруженням сучасного трилера. У центрі сюжету – судові процеси над нацистськими лідерами, що відкривають складні питання про справедливість, мораль і людське зло. 

Важливу роль у драмі відіграє актор Рассел Кроу, який, за переконанням Variety, перевершує власні роботи останніх років, втілюючи Германа Герінга, заступника Гітлера, з непередаваною харизмою та жахливістю.

Рассел Кроу
Рассел Кроу

Актор опанував німецьку мову спеціально для ролі, а його сцени з армійським психіатром у виконанні Рамі Малека сповнені інтенсивності та драматизму.

Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26.08.25, 16:17 • 77167 переглядiв

Не менше вражає і молодий актор Лео Вудолл, який зіграв перекладача трибуналу. Його емоційна гра, вивчення мови для ролі та психологічна глибина персонажа закріплюють його як претендента на номінацію "Найкращий актор другого плану".

Лео Вудолл
Лео Вудолл

Окрім акторських робіт, "Нюрнберг" вирізняється високим рівнем продакшну: сценографія відтворює клаустрофобну атмосферу судових зал, а операторська робота Даріуша Вольського переносить глядача у реалістичний історичний контекст. Сценарій Вандербільта, адаптований з роману Джека Ель-Хая "Нацист і психіатр".

"Аліса в Прикордонні" повертається: Netflix анонсував 3 сезон японського серіалу08.07.25, 14:34 • 5439 переглядiв

Variety пише, що у сучасному політичному контексті фільм набуває особливої актуальності: він показує, як демократії протистоять внутрішнім та зовнішнім загрозам, і змушує глядача замислитися над тим, чи справедливість можлива у світі, де зло має людське обличчя.

За оцінками критиків, "Нюрнберг" має всі шанси стати не лише гідним претендентом у акторських номінаціях, а й кандидатом на звання найкращого фільму сезону.

Зіркові прем’єри та вже відомі імена: які стрічки увійшли у програму Лондонського кінофестивалю 202503.09.25, 16:20 • 19728 переглядiв

Степан Гафтко

УНН Lite
Netflix