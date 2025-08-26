Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року

Попри понад 29 мільйонів переглядів за місяць і місце в топ-10, Netflix вирішив закрити драматичний серіал "Прибережжя" після першого сезону. Це рішення стало несподіванкою для глядачів і викликало хвилю критики на адресу стрімінгового гіганта, пише УНН із посиланням на Independent.

Випущена в червні сімейна драма про падіння рибальської імперії Північної Кароліни зібрала 29,1 мільйона переглядів протягом одного місяця, що дозволило їй потрапити до топ-10 сервісу протягом липня - зазначено у публікації.

Втім Netflix стає дедалі відомішим тим, що передчасно скасовує шоу, і "The Waterfront" також доєднався до списку, пише видання.

У центрі сюжету "Прибережжя" - патріарх рибальської родини Гарлан, роль якого виконав Холт МакКаллані. Його дружину зіграла Марія Белло, а дітей - Джейк Вірі та Мелісса Бенойст.

Гарлан вступає у змову з наркоторговцем та жорстоким картелем, намагаючись витягти родину з боргової пастки.Скасування серіалу стало несподіванкою, адже шоу з подібними рейтингами зазвичай продовжують.

Для порівняння, цьогорічний романтичний вестерн "Каньйон Рансома" зібрав 23,3 мільйона переглядів за місяць і все ж отримав другий сезон. Минулорічний серіал "Kaos", скасування якого також викликало обурення прихильників, за перший місяць зібрав 14,9 мільйона переглядів.

Рішення Netflix здивувало глядачів. Один фанат написав:

Це смішно - ще один хороший серіал скасовано. Netflix має це зупинити

Інший додав:

Чорт забирай! Я порушив власне правило, вклавшись у шоу з менше ніж трьома сезонами

Критик Нік Хілтон з The Independent дав серіалу три зірки, зазначивши: "Він передбачуваний до крайності, але важко відірватися від перегляду". Він також підкреслив, що "Прибережжя" навряд чи стане класикою або хітом.

Для МакКаллані це не перший випадок передчасного закриття серіалу на платформі: раніше він зіграв у кримінальній драмі Девіда Фінчера "Мисливець за розумом", яка завершилася після двох сезонів у 2019 році.

Після скасування "Набережна" здобула майже легендарний статус серед глядачів, яких вона вразила і які регулярно називають її одним із найкращих передчасно закритих шоу Netflix.

"Аліса в Прикордонні" повертається: Netflix анонсував 3 сезон японського серіалу