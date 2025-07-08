"Аліса в Прикордонні" повертається: Netflix анонсував 3 сезон японського серіалу
Київ • УНН
Третій сезон японського серіалу "Аліса в Прикордонні" вийде на Netflix 25 вересня. У тизері показано повернення героїв до реального світу та викрадення Усагі, що змушує Арісу знову вирушити до Прикордоння.
Netflix офіційно оголосив дату прем'єри третього сезону популярного японського серіалу "Аліса в Прикордонні" - нові серії вийдуть 25 вересня. У першому тизері шанувальникам показали наслідки повернення героїв до реального світу. Про це пише УНН із посиланням на NME.
Деталі
Вчора 8 червня Netflix опублікував перший тизер-трейлер довгоочікуваного третього сезону серіалу "Аліса в Прикордонні", який вийде через три роки після закінчення другого сезону у 2022 році.
Прем'єра третього сезону по всьому світу запланована на 25 вересня
Тизер зображує, як життя Арісу та Усагі розвалюється після повернення до реального світу після другого сезону. Усагі викрадають та повертають до Прикордоння, а Арісу вручають таємничу карту Джокера.
Офіційний синопсис третього сезону говорить: "Після того, як Усагі викрадають і залишають непритомною, Арісу повертається до небезпечного Прикордоння, щоб врятувати її. Об’єднавшись з новими гравцями, вони повинні зіткнутися з ще невідомим рівнем Джокера у відчайдушній спробі знайти шлях назад до свого первісного світу".
"Аліса в Прикордонні" - найпопулярніший японський серіал Netflix
Всього через чотири дні після виходу другого сезону у 2022 році, "Аліса в Прикордонні" стала найпопулярнішим японським серіалом за всю історію платформи, обігнавши аніме та потрапивши до топ-10 у понад 10 країнах.
"Аліса в Прикордонні" розповідає про групу людей, яких переносять у паралельний всесвіт, де їм доводиться грати та вигравати ігри, щоб залишитися в живих.
У фільмі "Аліса в прикордонні" знімаються Кенто Ямадзакі в ролі Рьохея Арісу та Тао Цучія в ролі Юзухи Усагі, яким доводиться працювати разом, щоб втекти з антиутопічної, покинутої версії Токіо та повернутися до звичного їм світу.
У третьому сезоні повернуться головні актори - Хаято Ісомура, Аяка Мійоші та Кацуя Майгума, а серед нових облич — Кодзі Окура, Різа Судоу, Хіроюкі Ікеучі, Тіна Тамашіро, Котаро Дайго, Хюнрі, Сакура Кірю та Кенто Каку.
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