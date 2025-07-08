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"Аліса в Прикордонні" повертається: Netflix анонсував 3 сезон японського серіалу

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Третій сезон японського серіалу "Аліса в Прикордонні" вийде на Netflix 25 вересня. У тизері показано повернення героїв до реального світу та викрадення Усагі, що змушує Арісу знову вирушити до Прикордоння.

"Аліса в Прикордонні" повертається: Netflix анонсував 3 сезон японського серіалу

Netflix офіційно оголосив дату прем'єри третього сезону популярного японського серіалу "Аліса в Прикордонні" - нові серії вийдуть 25 вересня. У першому тизері шанувальникам показали наслідки повернення героїв до реального світу. Про це пише УНН із посиланням на NME.

Деталі

Вчора 8 червня Netflix опублікував перший тизер-трейлер довгоочікуваного третього сезону серіалу "Аліса в Прикордонні", який вийде через три роки після закінчення другого сезону у 2022 році.

Прем'єра третього сезону по всьому світу запланована на 25 вересня

 - йдеться у дописі.

Тизер зображує, як життя Арісу та Усагі розвалюється після повернення до реального світу після другого сезону. Усагі викрадають та повертають до Прикордоння, а Арісу вручають таємничу карту Джокера.

Офіційний синопсис третього сезону говорить: "Після того, як Усагі викрадають і залишають непритомною, Арісу повертається до небезпечного Прикордоння, щоб врятувати її. Об’єднавшись з новими гравцями, вони повинні зіткнутися з ще невідомим рівнем Джокера у відчайдушній спробі знайти шлях назад до свого первісного світу".

"Аліса в Прикордонні" - найпопулярніший японський серіал Netflix

Всього через чотири дні після виходу другого сезону у 2022 році, "Аліса в Прикордонні" стала найпопулярнішим японським серіалом за всю історію платформи, обігнавши аніме та потрапивши до топ-10 у понад 10 країнах.

"Аліса в Прикордонні" розповідає про групу людей, яких переносять у паралельний всесвіт, де їм доводиться грати та вигравати ігри, щоб залишитися в живих.

У фільмі "Аліса в прикордонні" знімаються Кенто Ямадзакі в ролі Рьохея Арісу та Тао Цучія в ролі Юзухи Усагі, яким доводиться працювати разом, щоб втекти з антиутопічної, покинутої версії Токіо та повернутися до звичного їм світу.

У третьому сезоні повернуться головні актори - Хаято Ісомура, Аяка Мійоші та Кацуя Майгума, а серед нових облич — Кодзі Окура, Різа Судоу, Хіроюкі Ікеучі, Тіна Тамашіро, Котаро Дайго, Хюнрі, Сакура Кірю та Кенто Каку.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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