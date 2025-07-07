Зірка "Гри в кальмара" вибачилася за спойлер: фанати дізналися сюжетну розв'язку за пів року до фіналу

Акторка Пак Гю-йон, яка приєдналася до другого сезону популярного серіалу Netflix "Гра в кальмара", офіційно вибачилась після того, як ненавмисно розкрила важливу сюжетну деталь фінальних серій шоу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Metro.

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Зірка зіграла роль Кан Но-иль - колишньої солдатки та перебіжчиці з Північної Кореї, яка стала однією з загадкових "рожевих охоронців" - персоналу, що контролює правила гри та виконує смертні вироки учасникам, які вибувають.

Разом із визнанням та славою, актори отримують і непросте завдання - зберігати сюжетні таємниці до офіційної прем'єри. Пак Гю-йон, схоже, не впоралася з цим завданням.

У січні, всього через кілька тижнів після прем’єри другого сезону (який вийшов на Netflix у грудні минулого року), акторка опублікувала закадрове фото в образі охоронця в рожевому. Увагу фанатів привернув фоновий персонаж: користувачі ідентифікували в ньому актора Лі Джін-ука, який грає Гравця 246. Його поява у формі охоронця натякнула на ключовий сюжетний поворот - ймовірне перевтілення персонажа для маскування серед персоналу гри.

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Оскільки третій сезон вийшов лише через пів року після другого, опубліковане фото передчасно розкрило одну з головних інтриг майбутніх серій.

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Немає жодного виправдання - це була нерозумна помилка, і я глибоко про неї замислилася. Якщо чесно, я відчула величезне почуття провини - зазначила акторка.

Керівництво Netflix поки не коментує інцидент, проте інтернет-спільнота вже активно обговорює ймовірні наслідки витоку для майбутніх сюжетних ліній третього сезону "Гри в кальмара".

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