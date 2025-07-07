Зірка "Гри в кальмара" вибачилася за спойлер: фанати дізналися сюжетну розв'язку за пів року до фіналу
Київ • УНН
Акторка Пак Гю-йон, яка зіграла в другому сезоні "Гри в кальмара", вибачилася за випадкове розкриття сюжетної деталі. Вона опублікувала фото, що натякало на перевтілення персонажа Лі Джін-ука в охоронця, за пів року до виходу третього сезону.
Акторка Пак Гю-йон, яка приєдналася до другого сезону популярного серіалу Netflix "Гра в кальмара", офіційно вибачилась після того, як ненавмисно розкрила важливу сюжетну деталь фінальних серій шоу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Metro.
Деталі
Зірка зіграла роль Кан Но-иль - колишньої солдатки та перебіжчиці з Північної Кореї, яка стала однією з загадкових "рожевих охоронців" - персоналу, що контролює правила гри та виконує смертні вироки учасникам, які вибувають.
Разом із визнанням та славою, актори отримують і непросте завдання - зберігати сюжетні таємниці до офіційної прем'єри. Пак Гю-йон, схоже, не впоралася з цим завданням.
У січні, всього через кілька тижнів після прем’єри другого сезону (який вийшов на Netflix у грудні минулого року), акторка опублікувала закадрове фото в образі охоронця в рожевому. Увагу фанатів привернув фоновий персонаж: користувачі ідентифікували в ньому актора Лі Джін-ука, який грає Гравця 246. Його поява у формі охоронця натякнула на ключовий сюжетний поворот - ймовірне перевтілення персонажа для маскування серед персоналу гри.
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Оскільки третій сезон вийшов лише через пів року після другого, опубліковане фото передчасно розкрило одну з головних інтриг майбутніх серій.
Після шквалу коментарів з боку фанатів, Пак Гю-йон виступила з публічним вибаченням
Немає жодного виправдання - це була нерозумна помилка, і я глибоко про неї замислилася. Якщо чесно, я відчула величезне почуття провини
Керівництво Netflix поки не коментує інцидент, проте інтернет-спільнота вже активно обговорює ймовірні наслідки витоку для майбутніх сюжетних ліній третього сезону "Гри в кальмара".
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