Звезда «Игры в кальмара» извинилась за спойлер: фанаты узнали сюжетную развязку за полгода до финала

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
12:46 • 7358 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
11:23 • 27926 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 42459 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 60489 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 112103 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 52707 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 77116 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 135861 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 130766 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
5 июля, 17:41 • 258783 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+33°
3.3м/с
32%
744мм
Популярные новости
В Харькове уже 27 пострадавших от утренней атаки рф: показали последствия7 июля, 05:19 • 58710 просмотра
В Техасе число погибших в результате мощного наводнения достигло 82 человек: в регион введена Национальная гвардия7 июля, 06:56 • 99142 просмотра
Макрон и Стармер расходятся во взглядах на помощь Украине и Трампа: детали7 июля, 08:09 • 63448 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 38170 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 13240 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили14:21 • 5660 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару14:20 • 5756 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов14:00 • 8118 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 13448 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 112064 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Денис Шмыгаль
Петр Порошенко
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Китай
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 38339 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 258768 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 103816 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 223198 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 247850 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ми-8
Микоян МиГ-29
Сухой Су-27
9К720 Искандер

Звезда «Игры в кальмара» извинилась за спойлер: фанаты узнали сюжетную развязку за полгода до финала

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Актриса Пак Гю-ён, сыгравшая во втором сезоне «Игры в кальмара», извинилась за случайное раскрытие сюжетной детали. Она опубликовала фото, намекавшее на перевоплощение персонажа Ли Джин-ука в охранника, за полгода до выхода третьего сезона.

Звезда «Игры в кальмара» извинилась за спойлер: фанаты узнали сюжетную развязку за полгода до финала

Актриса Пак Гю-ён, присоединившаяся ко второму сезону популярного сериала Netflix "Игра в кальмара", официально извинилась после того, как нечаянно раскрыла важную сюжетную деталь финальных серий шоу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Metro.

Детали

Звезда сыграла роль Кан Но-иль - бывшей солдатки и перебежчицы из Северной Кореи, которая стала одной из загадочных "розовых охранников" - персонала, контролирующего правила игры и исполняющего смертные приговоры выбывающим участникам.

Вместе с признанием и славой, актеры получают и непростую задачу - сохранять сюжетные тайны до официальной премьеры. Пак Гю-ён, похоже, не справилась с этой задачей.

В январе, всего через несколько недель после премьеры второго сезона (который вышел на Netflix в декабре прошлого года), актриса опубликовала закадровое фото в образе охранника в розовом. Внимание фанатов привлек фоновый персонаж: пользователи идентифицировали в нем актера Ли Джин-ука, который играет Игрока 246. Его появление в форме охранника намекнуло на ключевой сюжетный поворот - вероятное перевоплощение персонажа для маскировки среди персонала игры.

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть24.05.25, 19:10 • 302659 просмотров

Поскольку третий сезон вышел лишь через полгода после второго, опубликованное фото преждевременно раскрыло одну из главных интриг будущих серий.

После шквала комментариев со стороны фанатов, Пак Гю-ён выступила с публичным извинением

Нет никакого оправдания - это была неразумная ошибка, и я глубоко о ней задумалась. Если честно, я почувствовала огромное чувство вины

- отметила актриса.

Руководство Netflix пока не комментирует инцидент, однако интернет-сообщество уже активно обсуждает вероятные последствия утечки для будущих сюжетных линий третьего сезона "Игры в кальмара".

Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру27.06.25, 13:28 • 69352 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

КультураМультимедиа
Северная Корея
Netflix
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9