Звезда «Игры в кальмара» извинилась за спойлер: фанаты узнали сюжетную развязку за полгода до финала

Актриса Пак Гю-ён, присоединившаяся ко второму сезону популярного сериала Netflix "Игра в кальмара", официально извинилась после того, как нечаянно раскрыла важную сюжетную деталь финальных серий шоу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Metro.

Детали

Звезда сыграла роль Кан Но-иль - бывшей солдатки и перебежчицы из Северной Кореи, которая стала одной из загадочных "розовых охранников" - персонала, контролирующего правила игры и исполняющего смертные приговоры выбывающим участникам.

Вместе с признанием и славой, актеры получают и непростую задачу - сохранять сюжетные тайны до официальной премьеры. Пак Гю-ён, похоже, не справилась с этой задачей.

В январе, всего через несколько недель после премьеры второго сезона (который вышел на Netflix в декабре прошлого года), актриса опубликовала закадровое фото в образе охранника в розовом. Внимание фанатов привлек фоновый персонаж: пользователи идентифицировали в нем актера Ли Джин-ука, который играет Игрока 246. Его появление в форме охранника намекнуло на ключевой сюжетный поворот - вероятное перевоплощение персонажа для маскировки среди персонала игры.

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Поскольку третий сезон вышел лишь через полгода после второго, опубликованное фото преждевременно раскрыло одну из главных интриг будущих серий.

После шквала комментариев со стороны фанатов, Пак Гю-ён выступила с публичным извинением

Нет никакого оправдания - это была неразумная ошибка, и я глубоко о ней задумалась. Если честно, я почувствовала огромное чувство вины - отметила актриса.

Руководство Netflix пока не комментирует инцидент, однако интернет-сообщество уже активно обсуждает вероятные последствия утечки для будущих сюжетных линий третьего сезона "Игры в кальмара".

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