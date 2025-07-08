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«Алиса в Пограничье» возвращается: Netflix анонсировал 3 сезон японского сериала

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Третий сезон японского сериала «Алиса в Пограничье» выйдет на Netflix 25 сентября. В тизере показано возвращение героев в реальный мир и похищение Усаги, что заставляет Арису снова отправиться в Пограничье.

«Алиса в Пограничье» возвращается: Netflix анонсировал 3 сезон японского сериала

Netflix официально объявил дату премьеры третьего сезона популярного японского сериала "Алиса в Пограничье" - новые серии выйдут 25 сентября. В первом тизере поклонникам показали последствия возвращения героев в реальный мир. Об этом пишет УНН со ссылкой на NME.

Детали

Вчера 8 июня Netflix опубликовал первый тизер-трейлер долгожданного третьего сезона сериала "Алиса в Пограничье", который выйдет через три года после окончания второго сезона в 2022 году.

Премьера третьего сезона по всему миру запланирована на 25 сентября

 - говорится в сообщении.

Тизер изображает, как жизнь Арису и Усаги разваливается после возвращения в реальный мир после второго сезона. Усаги похищают и возвращают в Пограничье, а Арису вручают таинственную карту Джокера.

Официальный синопсис третьего сезона гласит: "После того, как Усаги похищают и оставляют без сознания, Арису возвращается в опасное Пограничье, чтобы спасти ее. Объединившись с новыми игроками, они должны столкнуться с еще неизвестным уровнем Джокера в отчаянной попытке найти путь обратно в свой первоначальный мир".

"Алиса в Пограничье" - самый популярный японский сериал Netflix

Всего через четыре дня после выхода второго сезона в 2022 году, "Алиса в Пограничье" стала самым популярным японским сериалом за всю историю платформы, обогнав аниме и попав в топ-10 более чем в 10 странах.

"Алиса в Пограничье" рассказывает о группе людей, которых переносят в параллельный мир, где им приходится играть и выигрывать игры, чтобы остаться в живых.

В фильме "Алиса в пограничье" снимаются Кенто Ямадзаки в роли Рёхея Арису и Тао Цучия в роли Юзухи Усаги, которым приходится работать вместе, чтобы сбежать из антиутопической, заброшенной версии Токио и вернуться в привычный им мир.

В третьем сезоне вернутся главные актеры - Хаято Исомура, Аяка Миёши и Кацуя Майгума, а среди новых лиц — Кодзи Окура, Риза Судоу, Хироюки Икеучи, Тина Тамаширо, Котаро Дайго, Хюнри, Сакура Кирю и Кенто Каку.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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