Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Эксклюзив
12:42 • 8378 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16 • 33180 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 19603 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 33244 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 19991 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 98086 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 51981 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 52406 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 175859 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 95021 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
63%
749мм
Популярные новости
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"26 августа, 04:58 • 53813 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 70462 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 59298 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 25912 просмотра
Взрыв на российском танкере у Чукотки: есть пострадавшие, пропаганда преуменьшает значение аварии - ЦПД10:30 • 16259 просмотра
публикации
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
12:42 • 8464 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:32 • 33300 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 60126 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников26 августа, 06:24 • 98129 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 152256 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Кароль Навроцкий
Дэвид Л. Грэндж
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года13:17 • 498 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 26473 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 71113 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 35822 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 152220 просмотра
Актуальное
Боеприпасы
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
Пистолет
Гривна

Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Netflix неожиданно отменил сериал «Побережье», несмотря на 29,1 миллиона просмотров за месяц. Это решение вызвало критику, поскольку шоу с подобными рейтингами обычно продлевают.

Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года

Несмотря на более чем 29 миллионов просмотров в месяц и место в топ-10, Netflix решил закрыть драматический сериал "Прибрежье" после первого сезона. Это решение стало неожиданностью для зрителей и вызвало волну критики в адрес стримингового гиганта, пишет УНН со ссылкой на Independent.

Выпущенная в июне семейная драма о падении рыболовной империи Северной Каролины собрала 29,1 миллиона просмотров в течение одного месяца, что позволило ей попасть в топ-10 сервиса в течение июля

- указано в публикации.

Впрочем, Netflix становится все более известным тем, что преждевременно отменяет шоу, и "The Waterfront" также присоединился к списку, пишет издание.

В центре сюжета "Прибрежья" - патриарх рыболовной семьи Харлан, роль которого исполнил Холт МакКаллани. Его жену сыграла Мария Белло, а детей - Джейк Вири и Мелисса Бенойст.

Харлан вступает в сговор с наркоторговцем и жестоким картелем, пытаясь вытащить семью из долговой ловушки. Отмена сериала стала неожиданностью, ведь шоу с подобными рейтингами обычно продолжают.

Для сравнения, нынешний романтический вестерн "Каньон Рансома" собрал 23,3 миллиона просмотров за месяц и все же получил второй сезон. Прошлогодний сериал "Kaos", отмена которого также вызвала возмущение поклонников, за первый месяц собрал 14,9 миллиона просмотров.

Решение Netflix удивило зрителей. Один фанат написал:

Это смешно - еще один хороший сериал отменен. Netflix должен это остановить

Другой добавил:

Черт возьми! Я нарушил собственное правило, вложившись в шоу с менее чем тремя сезонами

Критик Ник Хилтон из The Independent дал сериалу три звезды, отметив: "Он предсказуем до крайности, но трудно оторваться от просмотра". Он также подчеркнул, что "Прибрежье" вряд ли станет классикой или хитом.

Для МакКаллани это не первый случай преждевременного закрытия сериала на платформе: ранее он сыграл в криминальной драме Дэвида Финчера "Охотник за разумом", которая завершилась после двух сезонов в 2019 году.

После отмены "Набережная" приобрела почти легендарный статус среди зрителей, которых она впечатлила и которые регулярно называют ее одним из лучших преждевременно закрытых шоу Netflix.

«Алиса в Пограничье» возвращается: Netflix анонсировал 3 сезон японского сериала08.07.25, 14:34 • 5358 просмотров

Алена Уткина

УНН Lite
Netflix