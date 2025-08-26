Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года

Несмотря на более чем 29 миллионов просмотров в месяц и место в топ-10, Netflix решил закрыть драматический сериал "Прибрежье" после первого сезона. Это решение стало неожиданностью для зрителей и вызвало волну критики в адрес стримингового гиганта, пишет УНН со ссылкой на Independent.

Выпущенная в июне семейная драма о падении рыболовной империи Северной Каролины собрала 29,1 миллиона просмотров в течение одного месяца, что позволило ей попасть в топ-10 сервиса в течение июля - указано в публикации.

Впрочем, Netflix становится все более известным тем, что преждевременно отменяет шоу, и "The Waterfront" также присоединился к списку, пишет издание.

В центре сюжета "Прибрежья" - патриарх рыболовной семьи Харлан, роль которого исполнил Холт МакКаллани. Его жену сыграла Мария Белло, а детей - Джейк Вири и Мелисса Бенойст.

Харлан вступает в сговор с наркоторговцем и жестоким картелем, пытаясь вытащить семью из долговой ловушки. Отмена сериала стала неожиданностью, ведь шоу с подобными рейтингами обычно продолжают.

Для сравнения, нынешний романтический вестерн "Каньон Рансома" собрал 23,3 миллиона просмотров за месяц и все же получил второй сезон. Прошлогодний сериал "Kaos", отмена которого также вызвала возмущение поклонников, за первый месяц собрал 14,9 миллиона просмотров.

Решение Netflix удивило зрителей. Один фанат написал:

Это смешно - еще один хороший сериал отменен. Netflix должен это остановить

Другой добавил:

Черт возьми! Я нарушил собственное правило, вложившись в шоу с менее чем тремя сезонами

Критик Ник Хилтон из The Independent дал сериалу три звезды, отметив: "Он предсказуем до крайности, но трудно оторваться от просмотра". Он также подчеркнул, что "Прибрежье" вряд ли станет классикой или хитом.

Для МакКаллани это не первый случай преждевременного закрытия сериала на платформе: ранее он сыграл в криминальной драме Дэвида Финчера "Охотник за разумом", которая завершилась после двух сезонов в 2019 году.

После отмены "Набережная" приобрела почти легендарный статус среди зрителей, которых она впечатлила и которые регулярно называют ее одним из лучших преждевременно закрытых шоу Netflix.

