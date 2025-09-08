Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
Судебная драма «Нюрнберг» Джеймса Вандербильта, воссоздающая трибунал над нацистскими лидерами, получает высокие оценки критиков. Фильм отличается игрой Рассела Кроу в роли Германа Геринга и Лео Вудолла, сыгравшего переводчика.
Судебная драма Джеймса Вандербильта «Нюрнберг», воссоздающая первый международный трибунал над нацистскими лидерами, получает высокие оценки критиков и уже называется потенциальным претендентом на премию «Оскар», прежде всего благодаря блестящей игре Рассела Кроу и прорывной роли Лео Вудолла. Об этом сообщает Variety, пишет УНН.
Как говорится в материале Variety, фильм «Нюрнберг» сочетает историческую достоверность с психологическим напряжением современного триллера. В центре сюжета – судебные процессы над нацистскими лидерами, открывающие сложные вопросы о справедливости, морали и человеческом зле.
Важную роль в драме играет актер Рассел Кроу, который, по убеждению Variety, превосходит собственные работы последних лет, воплощая Германа Геринга, заместителя Гитлера, с непередаваемой харизмой и ужасающей жестокостью.
Актер освоил немецкий язык специально для роли, а его сцены с армейским психиатром в исполнении Рами Малека полны интенсивности и драматизма.
Не менее впечатляет и молодой актер Лео Вудолл, сыгравший переводчика трибунала. Его эмоциональная игра, изучение языка для роли и психологическая глубина персонажа закрепляют его как претендента на номинацию «Лучший актер второго плана».
Помимо актерских работ, «Нюрнберг» отличается высоким уровнем продакшна: сценография воссоздает клаустрофобную атмосферу судебных залов, а операторская работа Дариуша Вольского переносит зрителя в реалистичный исторический контекст. Сценарий Вандербильта, адаптированный из романа Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр».
Variety пишет, что в современном политическом контексте фильм приобретает особую актуальность: он показывает, как демократии противостоят внутренним и внешним угрозам, и заставляет зрителя задуматься над тем, возможна ли справедливость в мире, где зло имеет человеческое лицо.
По оценкам критиков, «Нюрнберг» имеет все шансы стать не только достойным претендентом в актерских номинациях, но и кандидатом на звание лучшего фильма сезона.
