Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков

12:50 • 6372 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
12:30 • 30162 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
12:23 • 22706 просмотра
Удар по зданию Кабмина 7 сентября: россияне использовали не "Шахед", а "Искандер"
Эксклюзив
12:10 • 19953 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
09:57 • 22915 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 24843 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 25757 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 29087 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
7 сентября, 16:45 • 41060 просмотра
Трамп готов к новому этапу санкций против россии - Reuters
7 сентября, 05:47 • 62918 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 52600 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 50922 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 63167 просмотра
"Ужасно": Трамп отреагировал на убийство 23-летней украинки в СШАVideo09:27 • 28823 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей13:06 • 7854 просмотра
публикации
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей13:06 • 7980 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 63280 просмотра
Как избавиться от муравьев в квартире, на огороде и в саду: советыPhoto8 сентября, 06:30 • 51009 просмотра
Даже коррупционные преступления не всегда подследственны НАБУ и не всегда подсудны ВАКСу, или как возникают основания для отмены решения судаPhoto8 сентября, 05:30 • 52697 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 139464 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Рафаэль Гросси
Сергей Ребров
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Китай
Государственная граница Украины
УНН Lite
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto15:06 • 84 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 63280 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 36639 просмотра
Тысячу раз "да": блогерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо" БражкоPhotoVideo6 сентября, 18:22 • 40779 просмотра
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 72156 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Судебная драма «Нюрнберг» Джеймса Вандербильта, воссоздающая трибунал над нацистскими лидерами, получает высокие оценки критиков. Фильм отличается игрой Рассела Кроу в роли Германа Геринга и Лео Вудолла, сыгравшего переводчика.

Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков

Судебная драма Джеймса Вандербильта «Нюрнберг», воссоздающая первый международный трибунал над нацистскими лидерами, получает высокие оценки критиков и уже называется потенциальным претендентом на премию «Оскар», прежде всего благодаря блестящей игре Рассела Кроу и прорывной роли Лео Вудолла. Об этом сообщает Variety, пишет УНН.

Детали

Как говорится в материале Variety, фильм «Нюрнберг» сочетает историческую достоверность с психологическим напряжением современного триллера. В центре сюжета – судебные процессы над нацистскими лидерами, открывающие сложные вопросы о справедливости, морали и человеческом зле. 

Важную роль в драме играет актер Рассел Кроу, который, по убеждению Variety, превосходит собственные работы последних лет, воплощая Германа Геринга, заместителя Гитлера, с непередаваемой харизмой и ужасающей жестокостью.

Рассел Кроу
Рассел Кроу

Актер освоил немецкий язык специально для роли, а его сцены с армейским психиатром в исполнении Рами Малека полны интенсивности и драматизма.

Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26.08.25, 16:17 • 77167 просмотров

Не менее впечатляет и молодой актер Лео Вудолл, сыгравший переводчика трибунала. Его эмоциональная игра, изучение языка для роли и психологическая глубина персонажа закрепляют его как претендента на номинацию «Лучший актер второго плана».

Лео Вудолл
Лео Вудолл

Помимо актерских работ, «Нюрнберг» отличается высоким уровнем продакшна: сценография воссоздает клаустрофобную атмосферу судебных залов, а операторская работа Дариуша Вольского переносит зрителя в реалистичный исторический контекст. Сценарий Вандербильта, адаптированный из романа Джека Эль-Хая «Нацист и психиатр».

«Алиса в Пограничье» возвращается: Netflix анонсировал 3 сезон японского сериала08.07.25, 14:34 • 5439 просмотров

Variety пишет, что в современном политическом контексте фильм приобретает особую актуальность: он показывает, как демократии противостоят внутренним и внешним угрозам, и заставляет зрителя задуматься над тем, возможна ли справедливость в мире, где зло имеет человеческое лицо.

По оценкам критиков, «Нюрнберг» имеет все шансы стать не только достойным претендентом в актерских номинациях, но и кандидатом на звание лучшего фильма сезона.

Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 202503.09.25, 16:20 • 19728 просмотров

Степан Гафтко

