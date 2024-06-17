Філіппінський корабель зіткнувся з китайським у Південно-Китайському морі

Філіппінський корабель та китайське судно зіткнулися у понеділок біля островів Спратлі у спірному Південно-Китайському морі, повідомила берегова охорона Китаю, пише УНН з посиланням на France24.

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Пекін претендує майже на всю територію Південно-Китайського моря, відкидаючи конкуруючі претензії кількох країн Південно-Східної Азії, включаючи Філіппіни, а також міжнародну ухвалу про те, що його позиція не має юридичної основи.

Китай задіяв берегову охорону та інші катери для патрулювання вод і перетворив кілька рифів на воєнізовані штучні острови. Китайські та філіппінські судна зіткнулися з низкою сутичок у спірних районах.

У суботу набули чинності нові правила китайської берегової охорони, згідно з якими вона може затримувати іноземців за передбачуване вторгнення у спірне море.

Берегова охорона Пекіна заявила в понеділок, що "філіппінське судно поповнення запасів проігнорувало багато серйозних попереджень китайської сторони".

Воно "непрофесійно наблизилося до... китайського судна, що призвело до зіткнення", ідеться у заяві.

Пекін звинуватив корабель у тому, що він "незаконно увірвався в море біля рифу Ренай на китайських островах Наньша", використовуючи китайську назву островів Спратлі.

"Китайська берегова охорона вжила заходів контролю проти філіппінського корабля відповідно до закону", - додали у відомстві.

Маніла звинуватила китайську берегову охорону у "варварській та нелюдській поведінці" стосовно філіппінських суден, а президент країни Фердинанд Маркос назвав нові правила "дуже тривожною" ескалацією.

Китай виступив на захист нових правил берегової охорони. Представник міністерства закордонних справ країни заявив минулого місяця, що вони покликані "краще підтримувати порядок на морі".

Судна берегової охорони Китаю неодноразово використовували водомети проти філіппінських катерів у спірних водах.

Також мали місце зіткнення, внаслідок яких постраждали філіппінські військовослужбовці.

Доповнення

Блок "Групи семи" у п'ятницю розкритикував те, що він назвав "небезпечним" вторгненням Китаю в Південно-Китайське море.

Південно-Китайське море є життєво важливим водним шляхом, на який В'єтнам, Малайзія та Бруней також мають претензії, що перетинаються, у деяких частинах.

Проте зовсім недавно конфронтація між Китаєм і Філіппінами викликала побоювання щодо ширшого конфлікту на морі, до якого можуть бути залучені Сполучені Штати та інші союзники.

Щорічно через Південно-Китайське море проходить морська торгівля на трильйони доларів, а під його морським дном, як вважають, лежать величезні нерозроблені родовища нафти та газу, хоча оцінки дуже різняться.