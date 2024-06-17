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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Филиппинский корабль столкнулся с китайским в Южно-Китайском море

Филиппинский корабль столкнулся с китайским в Южно-Китайском море

Киев  •  УНН

17 июня 2024, 05:41  •  2654 просмотра

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Филиппинский корабль и китайское судно столкнулись вблизи спорных островов Спратли в Южно-Китайском море, причем Китай обвинил филиппинское судно в незаконном вхождении в этот район и принял против него меры контроля.

Филиппинский корабль и китайское судно столкнулись в понедельник у островов Спратли в спорном Южно-Китайском море, сообщила береговая охрана Китая, пишет УНН со ссылкой на France24.

Детали

Пекин претендует почти на всю территорию Южно-Китайского моря, отвергая конкурирующие претензии нескольких стран Юго-Восточной Азии, включая Филиппины, а также международное постановление о том, что его позиция не имеет юридической основы.

Китай задействовал береговую охрану и другие катера для патрулирования вод и превратил несколько рифов в военизированные искусственные острова. Китайские и филиппинские суда имели ряд столкновений в спорных районах.

В субботу вступили в силу новые правила китайской береговой охраны, согласно которым она может задерживать иностранцев за предполагаемое вторжение в спорное море.

Береговая охрана Пекина заявила в понедельник, что "филиппинское судно пополнения запасов проигнорировало многие серьезные предупреждения китайской стороны".

Оно "непрофессионально приблизилось к... китайскому судну, что привело к столкновению", говорится в заявлении.

Пекин обвинил корабль в том, что он "незаконно ворвался в море возле рифа Ренай на китайских островах Наньша", используя китайское название островов Спратли.

"Китайская береговая охрана приняла меры контроля против филиппинского корабля в соответствии с законом", - добавили в ведомстве.

Манила обвинила китайскую береговую охрану в "варварском и бесчеловечном поведении" в отношении филиппинских судов, а президент страны Фердинанд Маркос назвал новые правила "очень тревожной" эскалацией.

Китай выступил в защиту новых правил береговой охраны. Представитель министерства иностранных дел страны заявил в прошлом месяце, что они призваны "лучше поддерживать порядок на море".

Суда береговой охраны Китая неоднократно использовали водометы против филиппинских катеров в спорных водах.

Также имели место столкновения, в результате которых пострадали филиппинские военнослужащие.

Дополнение

Блок "Группы семи" в пятницу раскритиковал то, что он назвал "опасным" вторжением Китая в Южно-Китайское море.

Южно-Китайское море является жизненно важным водным путем, на который Вьетнам, Малайзия и Бруней также имеют пересекающиеся претензии в некоторых частях.

Однако совсем недавно конфронтация между Китаем и Филиппинами вызвала опасения относительно более широкого конфликта на море, в который могут быть вовлечены Соединенные Штаты и другие союзники.

Ежегодно через Южно-Китайское море проходит морская торговля на триллионы долларов, а под его морским дном, как полагают, лежат огромные неразработанные месторождения нефти и газа, хотя оценки очень разнятся.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
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