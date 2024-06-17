Филиппинский корабль столкнулся с китайским в Южно-Китайском море
Киев • УНН
Филиппинский корабль и китайское судно столкнулись вблизи спорных островов Спратли в Южно-Китайском море, причем Китай обвинил филиппинское судно в незаконном вхождении в этот район и принял против него меры контроля.
Филиппинский корабль и китайское судно столкнулись в понедельник у островов Спратли в спорном Южно-Китайском море, сообщила береговая охрана Китая, пишет УНН со ссылкой на France24.
Детали
Пекин претендует почти на всю территорию Южно-Китайского моря, отвергая конкурирующие претензии нескольких стран Юго-Восточной Азии, включая Филиппины, а также международное постановление о том, что его позиция не имеет юридической основы.
Китай задействовал береговую охрану и другие катера для патрулирования вод и превратил несколько рифов в военизированные искусственные острова. Китайские и филиппинские суда имели ряд столкновений в спорных районах.
В субботу вступили в силу новые правила китайской береговой охраны, согласно которым она может задерживать иностранцев за предполагаемое вторжение в спорное море.
Береговая охрана Пекина заявила в понедельник, что "филиппинское судно пополнения запасов проигнорировало многие серьезные предупреждения китайской стороны".
Оно "непрофессионально приблизилось к... китайскому судну, что привело к столкновению", говорится в заявлении.
Пекин обвинил корабль в том, что он "незаконно ворвался в море возле рифа Ренай на китайских островах Наньша", используя китайское название островов Спратли.
"Китайская береговая охрана приняла меры контроля против филиппинского корабля в соответствии с законом", - добавили в ведомстве.
Манила обвинила китайскую береговую охрану в "варварском и бесчеловечном поведении" в отношении филиппинских судов, а президент страны Фердинанд Маркос назвал новые правила "очень тревожной" эскалацией.
Китай выступил в защиту новых правил береговой охраны. Представитель министерства иностранных дел страны заявил в прошлом месяце, что они призваны "лучше поддерживать порядок на море".
Суда береговой охраны Китая неоднократно использовали водометы против филиппинских катеров в спорных водах.
Также имели место столкновения, в результате которых пострадали филиппинские военнослужащие.
Дополнение
Блок "Группы семи" в пятницу раскритиковал то, что он назвал "опасным" вторжением Китая в Южно-Китайское море.
Южно-Китайское море является жизненно важным водным путем, на который Вьетнам, Малайзия и Бруней также имеют пересекающиеся претензии в некоторых частях.
Однако совсем недавно конфронтация между Китаем и Филиппинами вызвала опасения относительно более широкого конфликта на море, в который могут быть вовлечены Соединенные Штаты и другие союзники.
Ежегодно через Южно-Китайское море проходит морская торговля на триллионы долларов, а под его морским дном, как полагают, лежат огромные неразработанные месторождения нефти и газа, хотя оценки очень разнятся.