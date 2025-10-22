У Покровську залишаються понад тисяча людей, у Костянтинівці понад 5 тисяч – ОВА
Київ • УНН
Філашкін повідомив, що у прифронтових містах Покровськ та Костянтинівка залишається приблизно 1200 та 5 тисяч людей відповідно.
Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів про ситуацію у прифронтових містах Покровськ і Костянтинівка. Попри постійні обстріли, у Покровську досі залишаються близько 1200 жителів, а в Костянтинівці – понад 5 тисяч. Евакуація населення триває щодня. Про це Філашкін розповів в ефірі телемарафону, пише УНН.
Деталі
В ефірі національного телемарафону Філашкін зазначив, що у Покровську, який протягом довгого часу залишається під важкими атаками росіян, залишається близько 1200 цивільних осіб. Минулого тижня звідти вдалося евакуювати одну родину, попри складну безпекову ситуацію.
Щодо Костянтинівки, де ситуація також залишається напруженою, Філашкін наголосив, що в місті перебувають понад 5 тисяч осіб.
