В Покровске остаются более тысячи человек, в Константиновке более 5 тысяч – ОВА
Киев • УНН
Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал о ситуации в прифронтовых городах Покровск и Константиновка. Несмотря на постоянные обстрелы, в Покровске до сих пор остаются около 1200 жителей, а в Константиновке – более 5 тысяч. Эвакуация населения продолжается ежедневно. Об этом Филашкин рассказал в эфире телемарафона, пишет УНН.
В эфире национального телемарафона Филашкин отметил, что в Покровске, который на протяжении долгого времени остается под тяжелыми атаками россиян, остается около 1200 гражданских лиц. На прошлой неделе оттуда удалось эвакуировать одну семью, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью.
Что касается Константиновки, где ситуация также остается напряженной, Филашкин подчеркнул, что в городе находятся более 5 тысяч человек.
