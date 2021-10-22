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Фейкові COVID-сертифікати продавали за суму до 1800 грн: спіймали столичного лікаря і медсестер

Київ • УНН

 • 15758 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На схемі з підробкою COVID-сертифікатів без здачі аналізів викрили працівників лабораторії - лікаря та медсестер - у Києві. Ділки "заробляли" по 725-1800 грн за один такий підробний документ, повідомляє УНН з посиланням на дані МВС.

Фейкові COVID-сертифікати продавали за суму до 1800 грн: спіймали столичного лікаря і медсестер

Цитата:

"Організував злочинний бізнес лікар, який підшукував клієнтів сам або за допомогою посередників. Також допомагали йому три медсестри, які вносили неправдиві дані у базу і друкували готові документи. Щодня послугами спільників могли скористатися 3-5 клієнтів, заплативши від 725 до 1800 гривень", - повідомили правоохоронці.

Деталі

"Бізнес" окремих працівників лабораторії з надання COVID-сертифікатів із недостовірними даними викрили слідчі столичного главку спільно із Управлінням стратегічних розслідувань. Діяла схема, за повідомленням, кілька місяців - медичний документ видавали без фактичної здачі аналізів.

“У пошуках охочих отримати сертифікат без проходження ПЛР-тестування медику допомагали двоє посередників, а далі від цього залежала ціна послуги — від 725 до 1800 гривень за сертифікат. Неправдиві дані про відсутність у клієнта коронавірусної інфекції у відповідну базу даних вносили медсестри, які у подальшому друкували готовий документ та отримували за це гроші. В день за цією послугою зверталися від 3 до 5 осіб”, - розповів заступник начальника — начальник слідчого управління столичного главку Дмитро Шумейко.

Таким чином, злочинна схема могла приносити "прибуток" до 9000 грн у день.

Під час досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, працівники поліції провели обшуки в автомобілях, за місцем роботи та проживання фігурантів. Вилучили десятки бланків COVID-сертифікатів, сертифікати, готові до видачі, гроші, комп’ютерну техніку, які підтверджують злочинну діяльність.

“Порушникам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Після проведення необхідних слідчих дій можлива додаткова кваліфікація події. Досудове розслідування триває”, — додав Шумейко.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що на 22 жовтня відкрито вже 800 кримінальних проваджень щодо підробки сертифікатів. Також він повідомив, що в Україні діє тисяча мобільних патрулів, які зокрема перевіряють сертифікати, та наголосив, що правоохоронці вживатимуть жорсткі заходи у боротьбі з підробкою та використанням підробних сертифікатів. 

Міністр закликав українців не використовувати підробки та повідомляти про правопорушення до кіберполіції або ж за номером 102. 

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