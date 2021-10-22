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Фейковые COVID-сертификаты продавали за сумму до 1800 грн: поймали столичного врача и медсестер

Киев • УНН

 • 15758 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. На схеме с подделкой COVID-сертификатов без сдачи анализов разоблачили работников лаборатории - врача и медсестер - в Киеве. Дельцы "зарабатывали" по 725-1800 грн за один такой поддельный документ, сообщает УНН со ссылкой на данные МВД.

Фейковые COVID-сертификаты продавали за сумму до 1800 грн: поймали столичного врача и медсестер

Цитата:

"Организовал преступный бизнес врач, который подыскивал клиентов сам или с помощью посредников. Также помогали ему три медсестры, которые вносили неправдивые данные в базу и печатали готовые документы. Ежедневно услугами сообщников могли воспользоваться 3-5 клиентов, заплатив от 725 до 1800 гривен", - сообщили правоохранители.

Детали

"Бизнес" отдельных работников лаборатории по предоставлению COVID-сертификатов с недостоверными данными разоблачили следователи столичного главка совместно с Управлением стратегических расследований. Действовала схема, по сообщению, несколько месяцев - медицинский документ выдавали без фактической сдачи анализов.

"В поисках желающих получить сертификат без прохождения ПЦР-тестирования медику помогали двое посредников, а дальше от этого зависела цена услуги - от 725 до 1800 гривен за сертификат. Ложные сведения об отсутствии у клиента коронавирусной инфекции в базу данных вносили медсестры, которые в дальнейшем печатали готовый документ и получали за это деньги. В день по эту услугу обращались от 3 до 5 человек", - рассказал заместитель начальника - начальник следственного управления столичного главка Дмитрий Шумейко.

Таким образом, преступная схема могла приносить "прибыль" до 9000 грн в день.

Во время досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, сотрудники полиции провели обыски в автомобилях, по месту работы и жительства фигурантов. Изъяли десятки бланков COVID-сертификатов, сертификаты, готовые к выдаче, деньги, компьютерную технику, подтверждающие преступную деятельность.

"Нарушителям грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. После проведения необходимых следственных действий возможна дополнительная квалификация события. Досудебное расследование продолжается", - добавил Шумейко.

Напомним

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что на 22 октября открыто уже 800 уголовных производств по подделке сертификатов. Также он сообщил, что в Украине действует тысяча мобильных патрулей, в частности проверяют сертификаты, и отметил, что правоохранители будут принимать жесткие меры по борьбе с подделкой и использованием поддельных сертификатов.

Министр призвал украинцев не использовать подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или по номеру 102.

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