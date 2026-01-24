Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового року

$43.170.01
50.520.15
ukenru
07:25 • 4366 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 14335 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 30225 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 30828 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 28500 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 25529 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 47256 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 42631 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 21238 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 27826 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зимова стихія в Азії: Щонайменше 20 людей загинули через снігопади та лавини в Пакистані й Афганістані23 січня, 23:31 • 4992 перегляди
Криваве весілля у Пакистані: смертник підірвав гостей у будинку проурядового лідера23 січня, 23:49 • 10826 перегляди
170 мільйонів американців під ударом рекордної снігової бурі: очікується Нацгвардія та "морозні землетруси"24 січня, 00:10 • 8976 перегляди
На Тайвані закликали Україну вибачитися за багаторічну військову підтримку Китаю24 січня, 00:22 • 18418 перегляди
У Міннесоті сотні підприємств закрилися на знак протесту проти рейдів ICE24 січня, 00:50 • 4444 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 47263 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 65267 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 84389 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 79896 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 81361 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Ігор Терехов
Музикант
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Ґренландія
Харків
Реклама
УНН Lite
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo08:56 • 242 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 26921 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 26423 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 40835 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 55857 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Х-59
Шахед-136

Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового року

Київ • УНН

 • 244 перегляди

У Китаї стартував щорічний Міжнародний фестиваль ліхтарів Цзигун, де представлено понад 200 ліхтарів ручної роботи. Цьогорічний фестиваль присвячений року Коня за китайським зодіаком.

Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового року

У Китаї в південно-західній провінції Сичуань у п'ятницю розпочався щорічний Міжнародний фестиваль ліхтарів Цзигун, у якому в грандіозному масштабі продемонстровано багатовікове мистецтво запалених ліхтарів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Цьогорічний місячний Новий рік припадає на 17 лютого, що знаменує початок року Коня за китайським зодіаком. Ліхтарі є традиційною ознакою святкування місячного Нового року в Китаї, символізуючи удачу та керівництво.

У вечір відкриття натовпи людей зібралися, щоб побачити понад 200 ліхтарів ручної роботи із зображенням тварин, міфологічних фігур та сцен зі стародавнього Китаю.

"Коли я був дитиною, батьки майже щороку брали мене на Фестиваль ліхтарів Цзигун, - сказав 32-річний Хуан Є. - Для нас, корінних жителів Цзигун, фестиваль ліхтарів є просто невід'ємною частиною святкування місячного Нового року. Тепер я привожу свою дитину подивитися на ліхтарі".

Організатори сказали, що на виготовлення ліхтарів, деякі з яких простягаються на сотні метрів, знадобилося кілька тижнів і залучення близько 1200 робітників.

Одна 210-метрова експозиція під назвою "Чарівний Китай" була натхненна давньою легендою та представляла гігантського міфічного гібрида птаха та риби, відомого як Куньпен.

Інша, присвячена "Легенді про Мулан", що простягалася на 180 м, зображувала історію жінки-воїна та включала табун коней, що скачуть, що є посиланням на тварину зодіаку цього року.

Ліхтарі на фестивалі були виготовлені з різноманітних матеріалів, включаючи солому, перець чилі та перероблені флакони з-під ліків.

Економіка Китаю зросла на 5,3% у першому кварталі на тлі зростання витрат через Місячний Новий рік16.04.24, 16:55 • 16244 перегляди

Юлія Шрамко

КультураНовини СвітуУНН Lite
Новий рік
Тварини
Фільм
Reuters
Китай