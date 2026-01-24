Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового року

У Китаї в південно-західній провінції Сичуань у п'ятницю розпочався щорічний Міжнародний фестиваль ліхтарів Цзигун, у якому в грандіозному масштабі продемонстровано багатовікове мистецтво запалених ліхтарів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Цьогорічний місячний Новий рік припадає на 17 лютого, що знаменує початок року Коня за китайським зодіаком. Ліхтарі є традиційною ознакою святкування місячного Нового року в Китаї, символізуючи удачу та керівництво.

У вечір відкриття натовпи людей зібралися, щоб побачити понад 200 ліхтарів ручної роботи із зображенням тварин, міфологічних фігур та сцен зі стародавнього Китаю.

"Коли я був дитиною, батьки майже щороку брали мене на Фестиваль ліхтарів Цзигун, - сказав 32-річний Хуан Є. - Для нас, корінних жителів Цзигун, фестиваль ліхтарів є просто невід'ємною частиною святкування місячного Нового року. Тепер я привожу свою дитину подивитися на ліхтарі".

Організатори сказали, що на виготовлення ліхтарів, деякі з яких простягаються на сотні метрів, знадобилося кілька тижнів і залучення близько 1200 робітників.

Одна 210-метрова експозиція під назвою "Чарівний Китай" була натхненна давньою легендою та представляла гігантського міфічного гібрида птаха та риби, відомого як Куньпен.

Інша, присвячена "Легенді про Мулан", що простягалася на 180 м, зображувала історію жінки-воїна та включала табун коней, що скачуть, що є посиланням на тварину зодіаку цього року.

Ліхтарі на фестивалі були виготовлені з різноманітних матеріалів, включаючи солому, перець чилі та перероблені флакони з-під ліків.

