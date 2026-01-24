Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового года

$43.170.01
50.520.15
ukenru
07:25 • 4552 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 14506 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 30395 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 30973 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 28608 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 25569 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 47459 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 42844 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 21267 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 27848 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зимняя стихия в Азии: По меньшей мере 20 человек погибли из-за снегопадов и лавин в Пакистане и Афганистане23 января, 23:31 • 5088 просмотра
Кровавая свадьба в Пакистане: смертник взорвал гостей в доме проправительственного лидера23 января, 23:49 • 10878 просмотра
170 миллионов американцев под ударом рекордной снежной бури: ожидается Нацгвардия и "морозные землетрясения"24 января, 00:10 • 9088 просмотра
На Тайване призвали Украину извиниться за многолетнюю военную поддержку Китая24 января, 00:22 • 18477 просмотра
В Миннесоте сотни предприятий закрылись в знак протеста против рейдов ICE24 января, 00:50 • 4528 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 47458 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 65374 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 84459 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 79982 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 81441 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Игорь Терехов
Музыкант
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Гренландия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo08:56 • 300 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 26955 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 26460 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 40868 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 55886 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Кх-59
Шахед-136

Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового года

Киев • УНН

 • 294 просмотра

В Китае стартовал ежегодный Международный фестиваль фонарей Цзыгун, где представлено более 200 фонарей ручной работы. Нынешний фестиваль посвящен году Лошади по китайскому зодиаку.

Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового года

В Китае в юго-западной провинции Сычуань в пятницу начался ежегодный Международный фестиваль фонарей Цзыгун, на котором в грандиозном масштабе продемонстрировано многовековое искусство зажженных фонарей, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Нынешний лунный Новый год приходится на 17 февраля, что знаменует начало года Лошади по китайскому зодиаку. Фонари являются традиционным признаком празднования лунного Нового года в Китае, символизируя удачу и руководство.

В вечер открытия толпы людей собрались, чтобы увидеть более 200 фонарей ручной работы с изображением животных, мифологических фигур и сцен из древнего Китая.

"Когда я был ребенком, родители почти каждый год брали меня на Фестиваль фонарей Цзыгун, - сказал 32-летний Хуан Е. - Для нас, коренных жителей Цзыгун, фестиваль фонарей является просто неотъемлемой частью празднования лунного Нового года. Теперь я привожу своего ребенка посмотреть на фонари".

Организаторы сказали, что на изготовление фонарей, некоторые из которых простираются на сотни метров, понадобилось несколько недель и привлечение около 1200 рабочих.

Одна 210-метровая экспозиция под названием "Волшебный Китай" была вдохновлена древней легендой и представляла гигантского мифического гибрида птицы и рыбы, известного как Куньпэн.

Другая, посвященная "Легенде о Мулан", простиравшаяся на 180 м, изображала историю женщины-воина и включала табун скачущих лошадей, что является отсылкой к животному зодиака этого года.

Фонари на фестивале были изготовлены из разнообразных материалов, включая солому, перец чили и переработанные флаконы из-под лекарств.

Экономика Китая выросла на 5,3% в первом квартале на фоне роста расходов из-за Лунного Нового года16.04.24, 16:55 • 16244 просмотра

Юлия Шрамко

КультураНовости МираУНН Lite
Новый год
Животные
Фильм
Reuters
Китай