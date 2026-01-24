Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового года

В Китае в юго-западной провинции Сычуань в пятницу начался ежегодный Международный фестиваль фонарей Цзыгун, на котором в грандиозном масштабе продемонстрировано многовековое искусство зажженных фонарей, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Нынешний лунный Новый год приходится на 17 февраля, что знаменует начало года Лошади по китайскому зодиаку. Фонари являются традиционным признаком празднования лунного Нового года в Китае, символизируя удачу и руководство.

В вечер открытия толпы людей собрались, чтобы увидеть более 200 фонарей ручной работы с изображением животных, мифологических фигур и сцен из древнего Китая.

"Когда я был ребенком, родители почти каждый год брали меня на Фестиваль фонарей Цзыгун, - сказал 32-летний Хуан Е. - Для нас, коренных жителей Цзыгун, фестиваль фонарей является просто неотъемлемой частью празднования лунного Нового года. Теперь я привожу своего ребенка посмотреть на фонари".

Организаторы сказали, что на изготовление фонарей, некоторые из которых простираются на сотни метров, понадобилось несколько недель и привлечение около 1200 рабочих.

Одна 210-метровая экспозиция под названием "Волшебный Китай" была вдохновлена древней легендой и представляла гигантского мифического гибрида птицы и рыбы, известного как Куньпэн.

Другая, посвященная "Легенде о Мулан", простиравшаяся на 180 м, изображала историю женщины-воина и включала табун скачущих лошадей, что является отсылкой к животному зодиака этого года.

Фонари на фестивале были изготовлены из разнообразных материалов, включая солому, перец чили и переработанные флаконы из-под лекарств.

Экономика Китая выросла на 5,3% в первом квартале на фоне роста расходов из-за Лунного Нового года