Экономика Китая выросла на 5,3% в первом квартале на фоне роста расходов из-за Лунного Нового года

Экономика Китая выросла на 5,3% в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, чему способствовали правительственные планы по стимулированию экономического спроса, сообщает euronews, пишет УНН.

Детали

Эта цифра выросла с 1,6% в предыдущем квартале, превысив прогноз аналитиков Reuters в 4,6%.

"В целом, национальная экономика хорошо стартовала в первом квартале,... заложив хорошую основу для... всего года", - заявило Национальное бюро статистики Китая.

Тем не менее, агентство добавило, что экономическая стабильность еще не прочная.

После пандемии Covid-19 Китай столкнулся с замедлением спроса и длительным кризисом в сфере недвижимости.

За последние несколько лет несколько китайских гигантов недвижимости, в частности Evergrande и Country Garden, объявили дефолт по своим долгам.

В последнем квартале было мало признаков улучшения на этом фронте: инвестиции в недвижимость упали на 9,5% в годовом исчислении.

Однако ускорило рост, как указано, промышленное производство Китая, которое увеличилось на 6,1% в последнем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Розничные продажи также выросли на 4,7% в годовом исчислении, тогда как инвестиции в основной капитал в заводы и оборудование выросли на 4,5%.

Считается, что празднование Лунного Нового года, которое началось в конце января, также привело к увеличению расходов домохозяйств в последнем квартале.

Тем не менее, как сообщается, импорт и экспорт только с марта снизились по сравнению с тем же месяцем прошлого года, при этом последний упал на 7,5%.

Пекин установил целевой показатель роста ВВП на уровне 5% в этом году. Это исторически низкая цель, но она остается амбициозной в нынешних условиях.

Китай заявил о стремлении стимулировать восстановление мировой экономики, обещает большую открытость для инвесторов