Экономика Китая выросла на 5,3% в первом квартале на фоне роста расходов из-за Лунного Нового года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных по которой сложнее всего вести переговоры с рф
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У Лубинца назвали категорию военнопленных по которой сложнее всего вести переговоры с рф

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ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
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ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
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Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  134397 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  135799 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123143 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  102952 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  203530 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  195687 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

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Экономика Китая выросла на 5,3% в первом квартале на фоне роста расходов из-за Лунного Нового года

Экономика Китая выросла на 5,3% в первом квартале 2024 года, превысив ожидания и, как указали в Пекине, заложив хороший фундамент на весь год, благодаря правительственным планам стимулирования и увеличению промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в основной капитал.

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Экономика Китая выросла на 5,3% в первом квартале на фоне роста расходов из-за Лунного Нового года

Оккупанты атакуют Херсон: в городе раздаются взрывы

российские войска обстреливают прибрежные районы Херсона с временно оккупированного левого берега.

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Оккупанты атакуют Херсон: в городе раздаются взрывы

ПС ВСУ: ракета на Полтавщине изменила курс на Сумщину

Ракета, первоначально обнаруженная в Полтавской области, изменила курс и направилась в сторону Сумской области, сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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ПС ВСУ: ракета на Полтавщине изменила курс на Сумщину

Пока нет системы защиты прав украинцев, которые принудительно мобилизованы рф на ВОТ

Сейчас в Украине отсутствует система защиты прав украинских мужчин, принудительно мобилизованных Россией на временно оккупированных территориях.

Общество •   •  9071 просмотра
Пока нет системы защиты прав украинцев, которые принудительно мобилизованы рф на ВОТ

Глава Норвежской дипломатии прибыл в Одессу: Кипер рассказал детали встречи

В ходе визита Барт Эйде ознакомился с последствиями российского терроризма, в частности воочию увидел разрушенный российским дроном дом, где погибло 12 гражданских людей.

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Глава Норвежской дипломатии прибыл в Одессу: Кипер рассказал детали встречи

Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Киевской области

Ракета была выпущена в сторону Киевской области, что вызвало воздушную тревогу в Киеве и нескольких других регионах Украины.

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Воздушные силы предупредили о ракете в направлении Киевской области

Назначен новый командующий ОК "Юг": им стал Геннадий Шаповалов

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов назначен новым командующим оперативного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, заменив на этой должности генерал-майора Андрея Ковальчука.

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Назначен новый командующий ОК "Юг": им стал Геннадий Шаповалов

В Харьковской области завершили эвакуацию семей с детьми в одной из громад - ОВА

В ответ на усиление обстрелов со стороны противника вдоль границы в Харьковской области продолжается принудительная эвакуация семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов, из которых 27 детей и их семьи уже эвакуированы из Липецкой громады в безопасные места.

Общество •   •  7332 просмотра
В Харьковской области завершили эвакуацию семей с детьми в одной из громад - ОВА

Будут осматривать школьников, чтобы отправлять в лагеря в рф: на оккупированные территории завезли очередную партию врачей-гастролеров

российские оккупанты привезли на оккупированные территории врачей из тюмени и санкт-петербурга, чтобы осмотреть школьников и выявить тех, кого нужно отправить в лагеря в россии.

Война •   •  7425 просмотра
Будут осматривать школьников, чтобы отправлять в лагеря в рф: на оккупированные территории завезли очередную партию врачей-гастролеров

Теперь решение за парламентом: Конституционный суд Молдовы одобрил референдум о вступлении в ЕС

Конституционный суд Молдовы одобрил проведение референдума по вступлению в ЕС 20 октября, что открывает путь к возможным конституционным изменениям, которые будут отражать европейскую идентичность страны и ее интеграционный путь.

Новости Мира •   •  7051 просмотра
Теперь решение за парламентом: Конституционный суд Молдовы одобрил референдум о вступлении в ЕС