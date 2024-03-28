Китай заявил о стремлении стимулировать восстановление мировой экономики, обещает большую открытость для инвесторов

Китай стремится стать сильной движущей силой восстановления мировой экономики в этом году, шире открывая свои рынки для иностранных инвесторов и способствуя высококачественному росту, заявил в четверг главный законодатель страны Чжао Лэцзи, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Китай сделает технологические инновации новой точкой экономического роста и готов сотрудничать в этом с другими странами, заявил Чжао, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, на пленарном заседании, открывающем ежегодное собрание Боаоского азиатского форума.

По словам Чжао, импорт и экспорт товаров Китая, как ожидается, превысит 32 триллиона долларов в ближайшие пять лет.

Последние экономические показатели показали, что вторая по величине экономика в мире блестяще начала год, предоставив некоторое облегчение политикам, пытающимся поддержать экономический рост на фоне слабости сектора недвижимости и растущего долга местных органов власти, пишет издание.

Чжао также пообещал большую открытость рынков страны для иностранных инвесторов с дальнейшим сокращением "негативного списка" секторов, запрещенных или ограниченных для инвестиций иностранных компаний без специального разрешения.

Многие иностранные компании, отмечает издание, стремятся "обезопасить" цепочки поставок и операции за пределами Китая. Как показали данные, опубликованные на прошлой неделе, входящие прямые иностранные инвестиции сократились почти на 20% за первые два месяца года.

Ранее в марте Пекин объявил о ряде мер по поддержке экономического роста и о цели роста на уровне около 5% на 2024 год, что, по словам Чжао, передает уверенность в том, что экономика страны продолжает восстанавливаться и улучшаться в долгосрочной перспективе.

Китай выступает против торговой протекции и разделения, сказал Чжао. "Инвестиции в Китай - это инвестиции в будущее", - указал он.

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