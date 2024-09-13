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Фейки навпаки: екснардеп Різаненко звинуватив інших у власних "російських гріхах"

Фейки навпаки: екснардеп Різаненко звинуватив інших у власних "російських гріхах"

Київ • УНН

 • 189155 перегляди

Екснардеп Різаненко поширив фейк про зв'язки Віктора Поліщука з російською владою. Найбільша загроза фейків полягає у тому, що вони мають властивість з часом перетворюватися на "факти".

Зараз багато хто вже навіть не згадає, що колись народним депутатом був такий собі Павло Різаненко. Свою політичну кар’єру він побудував фактично на поширенні фейкових наративів, спрямованих на дискредитацію українських політиків та бізнесменів. Однією з найбільш резонансних справ стала його спроба очорнити власника столичного БФК "Гулівер" Віктора Поліщука, поширивши фейк про його нібито родинні зв’язки з російськими високопосадовцями, пише УНН.

Що цікаво, Різаненко для створення цього фейку використав власні зв’язки з росією.

Як відомо, екснардеп мав бізнес-інтереси на території країни-агресора, адже він довгий там час проживав і будував свою кар’єру. Зокрема, він працював у російській компанії "ВМСПО-АВИСМА", яка повністю забезпечує потреби російського ОПК в титановій продукції. Проти цієї компанії Україна ввела санкції.  Є підозри, що Різаненко виїхав з України перед самим початком повномасштабного вторгнення не спроста, адже, ймовірно, йому готувалася підозра за співпрацю з підсанкційними компаніями рф.

Замість того, щоб відкрито говорити про власне минуле, Різаненко вирішив використати як політичну зброю дезінформацію, аби перекласти негатив на інших. Оскільки родина екснардепа пов’язана з будівельним бізнесом, він вирішив обрати як мішень бізнесмена і забудовника Віктора Поліщука. Як то кажуть "одним пострілом двох зайців вбити", проте "на чужому горі своє щастя не побудуєш", тож політична кар’єра Різаненка давно вже стрімко провалилася в прірву.

Найбільша загроза фейків полягає у тому, що вони мають властивість з часом перетворюватися на "факти". Так сталося і у випадку з історією про зв’язки Віктора Поліщука. Вона настільки укорінилася в українському суспільстві, що її стали повторювати навіть держслужбовці. Нещодавно Віктор Поліщук звернувся до Шевченківського районного суду з позовом до АРМА про захист честі, гідності та ділової репутації. У коментарі УНН він пояснив, що був змушений звернутися до суду через заяву очільниці АРМА Олени Думи про наявність у нього та його дружини "тісних стосунків з кремлівською верхівкою". Поліщук наголосив, що ця інформація є видуманою та не відповідає дійсності.

Голова АРМА Олена Дума у відповідь на запит УНН пояснила, що звинуватила Поліщука та його дружину у зв’язках з "кремлівською верхівкою", бо побачила таку інформацію у ЗМІ.

Суд розгляне позов Поліщука до АРМА 10 жовтня.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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