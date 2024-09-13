Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Сейчас многие уже даже не вспомнят, что когда-то народным депутатом был некий Павел Ризаненко. Свою политическую карьеру он построил фактически на распространении фейковых нарративов, направленных на дискредитацию украинских политиков и бизнесменов. Одним из самых резонансных дел стала его попытка очернить владельца столичного БФК "Гулливер" Виктора Полищука, распространив фейк о его якобы родственных связях с российскими чиновниками, пишет УНН.

Что интересно, Ризаненко для создания этого фейка использовал собственные связи с россией.

Как известно, экс-нардеп имел бизнес-интересы на территории страны-агрессора, ведь он долгое там время проживал и строил свою карьеру. В частности, он работал в российской компании "ВМСПО-АВИСМА", которая полностью обеспечивает потребности российского ОПК в титановой продукции. Против этой компании Украина ввела санкции. Есть подозрения, что Ризаненко выехал из Украины перед самым началом полномасштабного вторжения не спроста, ведь, вероятно, ему готовилось подозрение за сотрудничество с подсанкционными компаниями рф.

Вместо того, чтобы открыто говорить о собственном прошлом, Ризаненко решил использовать в качестве политического оружия дезинформацию, чтобы переложить негатив на других. Поскольку семья экс-нардепа связана со строительным бизнесом, он решил выбрать в качестве мишени бизнесмена и застройщика Виктора Полищука. Как говорится "одним выстрелом двух зайцев убить", однако "на чужом горе свое счастье не построишь", поэтому политическая карьера Ризаненко давно уже стремительно провалилась в пропасть.

Самая большая угроза фейков заключается в том, что они имеют свойство со временем превращаться в "факты". Так произошло и в случае с историей о связях Виктора Полищука. Она настолько укоренилась в украинском обществе, что ее стали повторять даже госслужащие. Недавно Виктор Полищук обратился в Шевченковский районный суд с иском к АРМА о защите чести, достоинства и деловой репутации. В комментарии УНН он объяснил, что был вынужден обратиться в суд из-за заявления руководительницы АРМА Елены Думы о наличии у него и его жены "тесных отношений с кремлевской верхушкой". Полищук отметил, что эта информация является вымышленной и не соответствует действительности.

Глава АРМА Елена Дума в ответ на запрос УНН объяснила, что обвинила Полищука и его жену в связях с "кремлевской верхушкой", потому что увидела такую информацию в СМИ.

Суд рассмотрит иск Полищука к АРМА 10 октября.