Політичні й бізнес інтереси: навіщо екснардепу Різаненку фейк про власника "Гуліверу" Поліщука

Колишній нардеп Павло Різаненко поширив фейк про нібито родинні зв’язки українського бізнесмена Віктора Поліщука з російською елітою ймовірно не лише задля побудови своєї політичної кар’єри, а й задля просування бізнес-інтересів своєї родини, пише УНН.

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Провівши журналістське розслідування вдалося з’ясувати, що інформацію про те, дружина Віктора Поліщука Лілія Різва є племінницею дружини російського політика дмитра медведєва, з’явилася у 2015-2016 роках. Поширював її на той час чинний нардеп Павло Різаненко у своїх блогах, однак жодного разу не додав докази цієї інформації. УНН звернувся до Різаненка надати документи, які б підтвердили його припущення, однак він відмовився коментувати, пославшись на те, що він з 2019 року непублічна особа.

Очевидно, що колишній нардеп намагався використати цей фейк як інструмент для підриву репутації Поліщука, а собі таким чином додати політичних досягнень.

Однак, ймовірно, не лише політичними мотивами керувався Різаненко. Як відомо, його вітчим Григорій Артюх був засновником компанії-забудовника "Лука Девелопмент".

Бізнесмен Віктор Поліщук і на момент запуску фейку і досі також займається будівельним бізнесом. Тож, ймовірно, Різаненко за допомогою поширення фейкової інформації намагався вплинути на бізнес-репутацію Поліщука і знизити до нього довіру, щоб відібрати його частину ринку для компанії "Лука Девелопмент".

Окрім того, у ЗМІ повідомляли, що реальним власником "Лука Девелопмент" був саме Павло Різаненко, а на вітчима бізнес був лише формально оформлений.

Нагадаємо

Колишній нардеп Павло Різаненко з сім’єю довгий час проживав в рф і будував там свою кар’єру. Зокрема, він працював у російській компанії "ВМСПО-АВИСМА", яка повністю забезпечує потреби російського ОПК в титановій продукції. Проти цієї компанії Україна ввела санкції. Є підозри, що Різаненко виїхав з України перед самим початком повномасштабного вторгнення не спроста, адже, ймовірно, йому готувалася підозра за співпрацю з підсанкційними компаніями рф.

Окрім того, Різаненко може бути не просто звичайним екснардепом, який втік від відповідальності, а "почекуном", який чекає сигналу від російських кураторів для подальших дій. Адже, як відомо, в компаніях, пов’язаних з російським оборонним сектором, не працюють звичайні люди "з вулиці".