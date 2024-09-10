Политические и бизнес интересы: зачем экс-нардепу Ризаненко фейк о владельце «Гулливера» Полищуке

Бывший нардеп Павел Ризаненко распространил фейк о якобы родственных связях украинского бизнесмена Виктора Полищука с российской элитой вероятно не только для построения своей политической карьеры, но и для продвижения бизнес-интересов своей семьи, пишет УНН.

Детали

Проведя журналистское расследование удалось выяснить, что информация о том, жена Виктора Полищука Лилия Ризва является племянницей жены российского политика Дмитрия Медведева, появилась в 2015-2016 годах. Распространял ее в то время действующий нардеп Павел Ризаненко в своих блогах, однако ни разу не добавил доказательства этой информации. УНН обратился к Ризаненко предоставить документы, которые бы подтвердили его предположения, однако он отказался комментировать, сославшись на то, что он с 2019 года непубличное лицо.

Очевидно, что бывший нардеп пытался использовать этот фейк как инструмент для подрыва репутации Полищука, а себе таким образом добавить политических достижений.

Однако, вероятно, не только политическими мотивами руководствовался Ризаненко. Как известно, его отчим Григорий Артюх был основателем компании-застройщика «Лука Девелопмент».

Бизнесмен Виктор Полищук и на момент запуска фейка и до сих пор также занимается строительным бизнесом. Поэтому, вероятно, Ризаненко с помощью распространения фейковой информации пытался повлиять на бизнес-репутацию Полищука и снизить к нему доверие, чтобы отобрать его часть рынка для компании «Лука Девелопмент».

Кроме того, в СМИ сообщали, что реальным владельцем «Лука Девелопмент» был именно Павел Ризаненко, а на отчима бизнес был лишь формально оформлен.

Напомним,

Бывший нардеп Павел Ризаненко с семьей долгое время проживал в РФ и строил там свою карьеру. В частности, он работал в российской компании «ВМСПО-АВИСМА», которая полностью обеспечивает потребности российского ОПК в титановой продукции. Против этой компании Украина ввела санкции. Есть подозрения, что Ризаненко уехал из Украины перед самым началом полномасштабного вторжения не спроста, ведь, вероятно, ему готовилось подозрение за сотрудничество с подсанкционными компаниями рф.

Кроме того, Ризаненко может быть не просто обычным экс-нардепом, который сбежал от ответственности, а «выжидателем», который ждет сигнала от российских кураторов для дальнейших действий. Ведь, как известно, в компаниях, связанных с российским оборонным сектором, не работают обычные люди «с улицы».