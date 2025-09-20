Федерали застосували сльозогінний газ та перцеві кульки для розгону протесту в Чикаго
Федеральні правоохоронці в Чикаго застосували сльозогінний газ та перцеві кульки для розгону близько 100 протестувальників біля будівлі Імміграційної та митної служби. Демонстранти намагалися заблокувати в'їзд і виїзд урядових позашляховиків, а також скандували ім'я Сільверіо Вільєгаса Гонсалеса, смертельно пораненого імміграційним офіцером.
У США федеральні агенти застосували сльозогінний газ і перцеві кульки, щоб розігнати групу протестувальників під час сутичок біля будівлі Імміграційної та митної служби (ICE) в Чикаго. Про це пише Тhe Guardian, передає УНН.
Деталі
"Агенти федеральних правоохоронних органів застосували сльозогінний газ і перцеві кульки, щоб розігнати групу з близько 100 протестувальників, серед яких було двоє кандидатів у Конгрес від Демократичної партії, під час серії ранкових сутичок біля будівлі Імміграційної та митної служби в Чикаго в п'ятницю", - пише видання.
Демонстранти намагалися заблокувати в'їзд і виїзд низки урядових позашляховиків з будівлі, яка стала оперативним центром і місцем утримання під вартою під час імміграційної операції в місті під назвою "Midway Blitz".
Щонайменше троє протестувальників були заарештовані під час сутичок, під час яких агенти національної безпеки стріляли перцевими кулями в протестувальників з даху та використали кілька балончиків зі сльозогінним газом.
Протестувальники скандували ім'я Сільверіо Вільєгаса Гонсалеса, 38-річного батька двох дітей, якого минулої п'ятниці смертельно поранив імміграційний офіцер під час зупинки транспорту в районі Чикаго.
Раніше того ж дня агенти заарештували протестувальника після того, як група людей вибігла з будівлі, щоб супроводжувати інший транспортний засіб. Протестувальника затягли всередину двоє агентів у масках після того, як його кинули на землю і притиснули до землі, коли він підняв, як здавалося, балончик зі сльозогінним газом, що випав з пояса агента в масці.
У Франції 18 вересня затримали 309 учасників масових протестів проти скорочення держвиплат, що охопили понад 700 населених пунктів.