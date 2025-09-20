Федерали застосували сльозогінний газ та перцеві кульки для розгону протесту в Чикаго

$41.250.05
48.780.01
ukenru
04:00 • 17085 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 28687 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 35839 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 30675 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 37400 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 50135 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 30605 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 41117 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 40189 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 51180 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
Україна закликає до посилення тиску на москву після вторгнення винищувачів рф в Естонію - Сибіга19 вересня, 21:59 • 11405 перегляди
Ситуація в Козачій Лопані на Харківщині критична: росіяни мінують селище та блокують евакуацію - МВА19 вересня, 23:05 • 15968 перегляди
Самарська область під атакою БпЛА: вибухи лунають біля нафтопереробного заводуPhoto02:55 • 16440 перегляди
США скорочують поставки озброєнь до Європи - The Atlantic04:38 • 15341 перегляди
російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку Дніпра: є загиблий та поранені - ОВАPhoto04:40 • 7012 перегляди
Публікації
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto04:00 • 17085 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 35377 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 50135 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 41117 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 68551 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Нарендра Моді
Віталій Кім
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Київська область
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 37400 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 35377 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 18487 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 21489 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 24076 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Х-101
БМ-21 «Град»

Федерали застосували сльозогінний газ та перцеві кульки для розгону протесту в Чикаго

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Федеральні правоохоронці в Чикаго застосували сльозогінний газ та перцеві кульки для розгону близько 100 протестувальників біля будівлі Імміграційної та митної служби. Демонстранти намагалися заблокувати в'їзд і виїзд урядових позашляховиків, а також скандували ім'я Сільверіо Вільєгаса Гонсалеса, смертельно пораненого імміграційним офіцером.

Федерали застосували сльозогінний газ та перцеві кульки для розгону протесту в Чикаго
Chicago Sun-Times

У США федеральні агенти застосували сльозогінний газ і перцеві кульки, щоб розігнати групу протестувальників під час сутичок біля будівлі Імміграційної та митної служби (ICE) в Чикаго. Про це пише Тhe Guardian, передає УНН.

Деталі

"Агенти федеральних правоохоронних органів застосували сльозогінний газ і перцеві кульки, щоб розігнати групу з близько 100 протестувальників, серед яких було двоє кандидатів у Конгрес від Демократичної партії, під час серії ранкових сутичок біля будівлі Імміграційної та митної служби в Чикаго в п'ятницю", - пише видання.

Демонстранти намагалися заблокувати в'їзд і виїзд низки урядових позашляховиків з будівлі, яка стала оперативним центром і місцем утримання під вартою під час імміграційної операції в місті під назвою "Midway Blitz".

Щонайменше троє протестувальників були заарештовані під час сутичок, під час яких агенти національної безпеки стріляли перцевими кулями в протестувальників з даху та використали кілька балончиків зі сльозогінним газом.

Протестувальники скандували ім'я Сільверіо Вільєгаса Гонсалеса, 38-річного батька двох дітей, якого минулої п'ятниці смертельно поранив імміграційний офіцер під час зупинки транспорту в районі Чикаго.

Раніше того ж дня агенти заарештували протестувальника після того, як група людей вибігла з будівлі, щоб супроводжувати інший транспортний засіб. Протестувальника затягли всередину двоє агентів у масках після того, як його кинули на землю і притиснули до землі, коли він підняв, як здавалося, балончик зі сльозогінним газом, що випав з пояса агента в масці.

Нагадаємо

У Франції 18 вересня затримали 309 учасників масових протестів проти скорочення держвиплат, що охопили понад 700 населених пунктів. 

Павло Башинський

Новини Світу
Демократична партія США
The Guardian
Франція
Сполучені Штати Америки
Чикаго