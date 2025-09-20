Федералы применили слезоточивый газ и перцовые шарики для разгона протеста в Чикаго

Федеральные правоохранители в Чикаго применили слезоточивый газ и перцовые шарики для разгона около 100 протестующих возле здания Иммиграционной и таможенной службы. Демонстранты пытались заблокировать въезд и выезд правительственных внедорожников, а также скандировали имя Сильверио Вильегаса Гонсалеса, смертельно раненного иммиграционным офицером.