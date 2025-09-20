Федералы применили слезоточивый газ и перцовые шарики для разгона протеста в Чикаго

$41.250.05
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
19 сентября, 18:48
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Эксклюзив
19 сентября, 12:05
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
19 сентября, 12:00
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
19 сентября, 08:43
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Украина призывает к усилению давления на Москву после вторжения истребителей рф в Эстонию - Сибига
19 сентября, 21:59
Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА
19 сентября, 23:05
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего завода
02:55
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic
04:38
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВА
04:40
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
04:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
Эксклюзив
19 сентября, 12:05
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
Эксклюзив
19 сентября, 11:23
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
19 сентября, 16:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
19 сентября, 14:03
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
19 сентября, 10:57
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году
19 сентября, 10:18
Федералы применили слезоточивый газ и перцовые шарики для разгона протеста в Чикаго

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Федеральные правоохранители в Чикаго применили слезоточивый газ и перцовые шарики для разгона около 100 протестующих возле здания Иммиграционной и таможенной службы. Демонстранты пытались заблокировать въезд и выезд правительственных внедорожников, а также скандировали имя Сильверио Вильегаса Гонсалеса, смертельно раненного иммиграционным офицером.

Федералы применили слезоточивый газ и перцовые шарики для разгона протеста в Чикаго
Chicago Sun-Times

В США федеральные агенты применили слезоточивый газ и перцовые шарики, чтобы разогнать группу протестующих во время столкновений возле здания Иммиграционной и таможенной службы (ICE) в Чикаго. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

"Агенты федеральных правоохранительных органов применили слезоточивый газ и перцовые шарики, чтобы разогнать группу из около 100 протестующих, среди которых было двое кандидатов в Конгресс от Демократической партии, во время серии утренних столкновений возле здания Иммиграционной и таможенной службы в Чикаго в пятницу", - пишет издание.

Демонстранты пытались заблокировать въезд и выезд ряда правительственных внедорожников из здания, которое стало оперативным центром и местом содержания под стражей во время иммиграционной операции в городе под названием "Midway Blitz".

По меньшей мере трое протестующих были арестованы во время столкновений, в ходе которых агенты национальной безопасности стреляли перцовыми шариками в протестующих с крыши и использовали несколько баллончиков со слезоточивым газом.

Протестующие скандировали имя Сильверио Вильегаса Гонсалеса, 38-летнего отца двоих детей, которого в прошлую пятницу смертельно ранил иммиграционный офицер во время остановки транспорта в районе Чикаго.

Ранее в тот же день агенты арестовали протестующего после того, как группа людей выбежала из здания, чтобы сопровождать другое транспортное средство. Протестующего затащили внутрь двое агентов в масках после того, как его бросили на землю и прижали к земле, когда он поднял, как казалось, баллончик со слезоточивым газом, выпавший из-за пояса агента в маске.

Напомним

Во Франции 18 сентября задержали 309 участников массовых протестов против сокращения госвыплат, охвативших более 700 населенных пунктов. 

Павел Башинский

