Федералы применили слезоточивый газ и перцовые шарики для разгона протеста в Чикаго
Федеральные правоохранители в Чикаго применили слезоточивый газ и перцовые шарики для разгона около 100 протестующих возле здания Иммиграционной и таможенной службы. Демонстранты пытались заблокировать въезд и выезд правительственных внедорожников, а также скандировали имя Сильверио Вильегаса Гонсалеса, смертельно раненного иммиграционным офицером.
В США федеральные агенты применили слезоточивый газ и перцовые шарики, чтобы разогнать группу протестующих во время столкновений возле здания Иммиграционной и таможенной службы (ICE) в Чикаго. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
Детали
"Агенты федеральных правоохранительных органов применили слезоточивый газ и перцовые шарики, чтобы разогнать группу из около 100 протестующих, среди которых было двое кандидатов в Конгресс от Демократической партии, во время серии утренних столкновений возле здания Иммиграционной и таможенной службы в Чикаго в пятницу", - пишет издание.
Демонстранты пытались заблокировать въезд и выезд ряда правительственных внедорожников из здания, которое стало оперативным центром и местом содержания под стражей во время иммиграционной операции в городе под названием "Midway Blitz".
По меньшей мере трое протестующих были арестованы во время столкновений, в ходе которых агенты национальной безопасности стреляли перцовыми шариками в протестующих с крыши и использовали несколько баллончиков со слезоточивым газом.
Протестующие скандировали имя Сильверио Вильегаса Гонсалеса, 38-летнего отца двоих детей, которого в прошлую пятницу смертельно ранил иммиграционный офицер во время остановки транспорта в районе Чикаго.
Ранее в тот же день агенты арестовали протестующего после того, как группа людей выбежала из здания, чтобы сопровождать другое транспортное средство. Протестующего затащили внутрь двое агентов в масках после того, как его бросили на землю и прижали к земле, когда он поднял, как казалось, баллончик со слезоточивым газом, выпавший из-за пояса агента в маске.
Напомним
