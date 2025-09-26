Favbet Foundation та Андрій Матюха навчають спортивну спільноту рятувати життя

Фото: FAST

У Полтаві відбувся тренінг з першої допомоги за програмою Complex. Його організували за сприяння Favbet Foundation та FAST Перша допомога і спецпідготовка. Участь взяли 33 представники спортивних клубів та шкіл області. Серед них були тренери та вихованці Центру спортивної підготовки Полтавщини, ДЮСШ ім. О. Бутовського, ЗОГ ДЮСШ "Колос", Національної дефлімпійської збірної України, Полтавської обласної організації ФСТ "Спартак" і ФК "Ворскла", передає УНН.

Для спортсменів це навчання стало новим досвідом. Вони прослухали лекції і відпрацьовували дії у реальних сценаріях. Зупинка дихання, критична кровотеча, втрата свідомості — це ситуації, які можуть трапитися будь-де. Саме від правильних дій у перші хвилини залежить, чи буде шанс врятувати життя.

"Уміння врятувати життя має бути базовою навичкою для представників спортивної спільноти. Саме такі знання організатори прагнуть дати кожному тренеру та спортсмену. Полтава стала черговим кроком у нашій роботі. Далі більше", — наголошують у Favbet Foundation.

Заняття у Полтаві стали символічними, адже саме тут спортивна спільнота вкотре показала, наскільки важливою є тема безпеки. Для молодих тренерів і спортсменів це можливість змінити підхід до роботи.

Тепер у Полтаві є люди, які вміють діяти в критичний момент. А головне є розуміння, що спорт і безпека мають йти поруч. Саме цю ідею просуває Favbet Foundation разом із президентом фонду Андрієм Матюхою.

Діяльність Favbet Foundation та Андрія Матюхи охопить всю Україну

Полтава — лише одна з локацій, де відбуваються тренінги за програмою Complex. Favbet Foundation сприяє розвитку цієї ініціативи у різних регіонах.

У Рівному на базі обласного відділення НОК України навчання пройшли близько 20 учасників. До них долучилися тренери "Інваспорту", обласного управління у справах молоді та спорту, школи вищої спортивної майстерності та "Спорту для всіх". Вони так само відпрацьовували базові навички, які можуть врятувати життя у найнеочікуваніший момент.

У Вінниці тренінг зібрав 28 представників національної збірної України з кульової стрільби. Для спортсменів та їхніх наставників було змодельовано різні надзвичайні ситуації. Кожен мав можливість відчути, наскільки важливо не розгубитися і знати чіткий алгоритм дій.

До навчань долучилися й спортсмени з Чернігівщини. 60 тренерів з біатлону дізналися, як діяти у випадках загрозливих для життя станів, а також відпрацювали найважливіші навички домедичної допомоги.

Не залишилися осторонь і хокеїсти клубу "Морські вовки". 24 хокеїсти отримали перші знання та практику з надання допомоги. Для багатьох з них це стало першим досвідом подібних тренінгів, і саме в юному віці такі навички закладають основу відповідальності.

Тренінги пройшли також студенти Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. Для них заняття стали корисним доповненням до спортивної підготовки. Адже у сучасному спорті питання безпеки стоїть на одному рівні з результатами на змаганнях.

Андрій Матюха про майбутнє програми Complex

Організатори ставлять перед собою амбітну мету — до кінця року охопити близько 1800 учасників по всій країні.

"Ми звикли, що тренер — це людина, яка формує характер і результати. Але сьогодні він має бути ще й першим, хто зможе надати допомогу у критичний момент. Безпека спортсменів лежить в основі розвитку спорту. Саме тому ми разом з Fast сприяли запуску цього проєкту", — зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Фонд Favbet Foundation з’явився у 2020 році. Від початку його метою було створити більше можливостей для розвитку молодого покоління. За кілька років діяльності команда інвестувала чимало сил у підтримку спортивних та освітніх проєктів. Сьогодні Favbet Foundation не лише будує інфраструктуру, а й формує культуру безпеки серед спортсменів.

"Я переконаний, що майбутнє спорту в Україні — це не лише перемоги. Це ще й відповідальність за життя та здоров’я людей, які присвячують себе тренуванням і змаганням", — підкреслив Андрій Матюха.