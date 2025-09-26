Favbet Foundation и Андрей Матюха обучают спортивное сообщество спасать жизнь

$41.490.08
48.710.05
ukenru
14:33 • 4488 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
14:01 • 10958 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
13:31 • 8538 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 10568 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
09:46 • 15300 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 19223 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 28855 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 34435 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 38933 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28384 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.7м/с
47%
763мм
Популярные новости
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 27685 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 19332 просмотра
Если путин согласится на перемирие на любой период, то в Украине могут пройти выборы - Зеленский11:16 • 9322 просмотра
Известный российский пропагандист тигран кеосаян умер после 8 месяцев в коме11:19 • 8306 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 14404 просмотра
публикации
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
14:01 • 10958 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 14527 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 28855 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 34435 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 38933 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Александр Сырский
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Чернигов
Израиль
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo14:33 • 4488 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 19444 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 27790 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 33358 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 41228 просмотра
Актуальное
Су-34
Вашингтон Пост
МиГ-31
9К720 Искандер
Ракетный комплекс "Панцирь"

Favbet Foundation и Андрей Матюха обучают спортивное сообщество спасать жизнь

Киев • УНН

 • 174 просмотра

В Полтаве состоялся тренинг по первой помощи по программе Complex для 33 представителей спортивных клубов и школ области. Мероприятие организовано при содействии Favbet Foundation и FAST Первая помощь и спецподготовка.

Favbet Foundation и Андрей Матюха обучают спортивное сообщество спасать жизнь
Фото: FAST

В Полтаве прошёл тренинг по первой помощи по программе Complex. Его организовали при поддержке Favbet Foundation и FAST Первая помощь и спецподготовка. Участие приняли 33 представителя спортивных клубов и школ области. Среди них были тренеры и воспитанники Центра спортивной подготовки Полтавщины, ДЮСШ им. О. Бутовского, ЗОГ ДЮСШ "Колос", Национальной дефлимпийской сборной Украины, Полтавской областной организации ФСТ "Спартак" и ФК "Ворскла", передает УНН.

Фото: FAST
Фото: FAST

Для спортсменов это обучение стало новым опытом. Они слушали лекции и отрабатывали действия в реальных сценариях. Остановка дыхания, критическое кровотечение, потеря сознания — ситуации, которые могут случиться где угодно. Именно от правильных действий в первые минуты зависит, удастся ли спасти жизнь.

Фото: FAST
Фото: FAST

"Умение спасти жизнь должно быть базовым навыком для представителей спортивного сообщества. Именно такие знания организаторы стремятся дать каждому тренеру и спортсмену. Полтава стала очередным шагом в нашей работе. Дальше будет ещё больше", — подчёркивают в Favbet Foundation.

Занятия в Полтаве стали символичными, ведь именно здесь спортивное сообщество в очередной раз показало, насколько важна тема безопасности. Для молодых тренеров и спортсменов это возможность изменить подход к работе.

Теперь в Полтаве есть люди, которые умеют действовать в критический момент. А главное — появилось понимание, что спорт и безопасность должны идти рядом. Именно эту идею продвигает Favbet Foundation вместе с президентом фонда Андреем Матюхой.

Деятельность Favbet Foundation и Андрея Матюхи охватит всю Украину

Полтава — лишь одна из локаций, где проходят тренинги по программе Complex. Favbet Foundation содействует развитию этой инициативы в разных регионах.

В Ровно на базе областного отделения НОК Украины обучение прошли около 20 участников. К ним присоединились тренеры "Инваспорта", областного управления по делам молодёжи и спорта, школы высшего спортивного мастерства и "Спорта для всех". Они также отрабатывали базовые навыки, которые могут спасти жизнь в самый неожиданный момент.

В Виннице тренинг собрал 28 представителей национальной сборной Украины по пулевой стрельбе. Для спортсменов и их наставников были смоделированы различные чрезвычайные ситуации. Каждый получил возможность почувствовать, насколько важно не растеряться и знать чёткий алгоритм действий.

Фото: FAST
Фото: FAST

К обучению присоединились и спортсмены из Черниговской области. 60 тренеров по биатлону узнали, как действовать в случаях, угрожающих жизни, а также отработали ключевые навыки домедицинской помощи.

Не остались в стороне и хоккеисты клуба "Морские волки". 24 игрока получили первые знания и практику по оказанию помощи. Для многих это стало первым опытом подобных тренингов, и именно в юном возрасте такие навыки формируют основу ответственности.

Тренинги прошли также студенты Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. Для них занятия стали полезным дополнением к спортивной подготовке. В современном спорте вопрос безопасности стоит на одном уровне с результатами соревнований.

Андрей Матюха о будущем программы Complex

Организаторы ставят перед собой амбициозную цель — до конца года охватить около 1800 участников по всей стране.

"Мы привыкли, что тренер — это человек, который формирует характер и результаты. Но сегодня он должен быть ещё и первым, кто сможет оказать помощь в критический момент. Безопасность спортсменов лежит в основе развития спорта. Именно поэтому мы вместе с Fast содействовали запуску этого проекта", — отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Фото: FAST
Фото: FAST

Фонд Favbet Foundation появился в 2020 году. С самого начала его целью было создать больше возможностей для развития молодого поколения. За несколько лет работы команда вложила немало усилий в поддержку спортивных и образовательных проектов. Сегодня Favbet Foundation не только строит инфраструктуру, но и формирует культуру безопасности среди спортсменов.

"Я уверен, что будущее спорта в Украине — это не только победы. Это также ответственность за жизнь и здоровье людей, которые посвящают себя тренировкам и соревнованиям", — подчеркнул Андрей Матюха.

Лилия Подоляк

СпортЗдоровье
Андрей Матюха
Фонд Андрея Матюхи
благотворительность
Черниговская область
Украина
Полтава
Винница
Ровно