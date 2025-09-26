Favbet Foundation и Андрей Матюха обучают спортивное сообщество спасать жизнь

Фото: FAST

В Полтаве прошёл тренинг по первой помощи по программе Complex. Его организовали при поддержке Favbet Foundation и FAST Первая помощь и спецподготовка. Участие приняли 33 представителя спортивных клубов и школ области. Среди них были тренеры и воспитанники Центра спортивной подготовки Полтавщины, ДЮСШ им. О. Бутовского, ЗОГ ДЮСШ "Колос", Национальной дефлимпийской сборной Украины, Полтавской областной организации ФСТ "Спартак" и ФК "Ворскла", передает УНН.

Фото: FAST

Для спортсменов это обучение стало новым опытом. Они слушали лекции и отрабатывали действия в реальных сценариях. Остановка дыхания, критическое кровотечение, потеря сознания — ситуации, которые могут случиться где угодно. Именно от правильных действий в первые минуты зависит, удастся ли спасти жизнь.

Фото: FAST

"Умение спасти жизнь должно быть базовым навыком для представителей спортивного сообщества. Именно такие знания организаторы стремятся дать каждому тренеру и спортсмену. Полтава стала очередным шагом в нашей работе. Дальше будет ещё больше", — подчёркивают в Favbet Foundation.

Занятия в Полтаве стали символичными, ведь именно здесь спортивное сообщество в очередной раз показало, насколько важна тема безопасности. Для молодых тренеров и спортсменов это возможность изменить подход к работе.

Теперь в Полтаве есть люди, которые умеют действовать в критический момент. А главное — появилось понимание, что спорт и безопасность должны идти рядом. Именно эту идею продвигает Favbet Foundation вместе с президентом фонда Андреем Матюхой.

Деятельность Favbet Foundation и Андрея Матюхи охватит всю Украину

Полтава — лишь одна из локаций, где проходят тренинги по программе Complex. Favbet Foundation содействует развитию этой инициативы в разных регионах.

В Ровно на базе областного отделения НОК Украины обучение прошли около 20 участников. К ним присоединились тренеры "Инваспорта", областного управления по делам молодёжи и спорта, школы высшего спортивного мастерства и "Спорта для всех". Они также отрабатывали базовые навыки, которые могут спасти жизнь в самый неожиданный момент.

В Виннице тренинг собрал 28 представителей национальной сборной Украины по пулевой стрельбе. Для спортсменов и их наставников были смоделированы различные чрезвычайные ситуации. Каждый получил возможность почувствовать, насколько важно не растеряться и знать чёткий алгоритм действий.

Фото: FAST

К обучению присоединились и спортсмены из Черниговской области. 60 тренеров по биатлону узнали, как действовать в случаях, угрожающих жизни, а также отработали ключевые навыки домедицинской помощи.

Не остались в стороне и хоккеисты клуба "Морские волки". 24 игрока получили первые знания и практику по оказанию помощи. Для многих это стало первым опытом подобных тренингов, и именно в юном возрасте такие навыки формируют основу ответственности.

Тренинги прошли также студенты Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. Для них занятия стали полезным дополнением к спортивной подготовке. В современном спорте вопрос безопасности стоит на одном уровне с результатами соревнований.

Андрей Матюха о будущем программы Complex

Организаторы ставят перед собой амбициозную цель — до конца года охватить около 1800 участников по всей стране.

"Мы привыкли, что тренер — это человек, который формирует характер и результаты. Но сегодня он должен быть ещё и первым, кто сможет оказать помощь в критический момент. Безопасность спортсменов лежит в основе развития спорта. Именно поэтому мы вместе с Fast содействовали запуску этого проекта", — отметил президент Favbet Foundation Андрей Матюха.

Фото: FAST

Фонд Favbet Foundation появился в 2020 году. С самого начала его целью было создать больше возможностей для развития молодого поколения. За несколько лет работы команда вложила немало усилий в поддержку спортивных и образовательных проектов. Сегодня Favbet Foundation не только строит инфраструктуру, но и формирует культуру безопасности среди спортсменов.

"Я уверен, что будущее спорта в Украине — это не только победы. Это также ответственность за жизнь и здоровье людей, которые посвящают себя тренировкам и соревнованиям", — подчеркнул Андрей Матюха.