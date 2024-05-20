Евакуйовані з Сумщини та Харківщини сім'ї, отримають фінансову допомогу: кому передбачені виплати

Сім’ї з вразливих категорій, які мають обовʼязково евакуюватися з прифронтових громад Харківської і Сумської областей, після евакуації отримають виплату у розмірі 10 800 грн на одну особу в родині. Про це заявили у Мінсоцполітики, передає УНН.

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У міністерстві пояснили, що через постійні обстріли та бомбардування прифронтових територій Сумщини і Харківщини місцева влада евакуює мешканців цих регіонів.

Проте найскладніша евакуація для сімей з вразливих категорій, тобто ті, які мають у складі дітей чи осіб з інвалідністю, є багатодітними, малозабезпеченими. Тож уряд прийняв рішення, яке дозволить реалізувати спільний проєкт Мінсоцполітики та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), спрямований на екстрену додаткову підтримку таких родин.

Сім’ї з вразливих категорій, які мають обовʼязково евакуюватися з прифронтових громад Харківської і Сумської областей, після евакуації отримають виплату у розмірі 10 800 грн на одну особу в родині. Тобто, наприклад, багатодітна малозабезпечена сім’я з 5-ох людей, яка буде евакуйована з Сумської чи Харківської областей, отримає 54 000 грн додаткової грошової допомоги

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Виплати будуть здійснюватись таким категоріям сімей з дітьми, які з 1 травня 2024 р. підлягають обов’язковій евакуації, а до евакуації проживали на території Сумщини і Харківщини та належали до однієї чи кількох таких категорій (отримували відповідні виплати від Мінсоцполітики):

Додаткова фінансова допомога надаватиметься одноразово. Тривалість виплат залежатиме від бюджету програми.

Якщо ваша родина евакуюється засобами, організованими вашою ОВА, додатково звертатись по отримання даної допомоги не потрібно, виплату буде здійснено автоматично. Якщо ви, в рамках обовʼязкової евакуації, виїжджаєте в безпечніше місце самостійно, просимо вас звертатися після евакуації до найближчого управління соціального захисту в громаді, до якої ви переїхали, із заявою щодо виплати вам відповідної допомоги