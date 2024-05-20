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Евакуйовані з Сумщини та Харківщини сім'ї, отримають фінансову допомогу: кому передбачені виплати

Евакуйовані з Сумщини та Харківщини сім'ї, отримають фінансову допомогу: кому передбачені виплати

Київ • УНН

 • 15175 перегляди

Сім'ї з вразливих категорій, які змушені евакуюватися з прифронтових населених пунктів Харківської та Сумської областей, отримають одноразову виплату в розмірі 10 800 грн на особу для надання екстреної додаткової підтримки.

Сім’ї з вразливих категорій, які мають обовʼязково евакуюватися з прифронтових громад Харківської і Сумської областей, після евакуації отримають виплату у розмірі 10 800 грн на одну особу в родині. Про це заявили у Мінсоцполітики, передає УНН.

Деталі 

У міністерстві пояснили, що через постійні обстріли та бомбардування прифронтових територій Сумщини і Харківщини місцева влада евакуює мешканців цих регіонів.

Проте найскладніша евакуація для сімей  з вразливих категорій, тобто ті, які мають у складі дітей чи осіб з інвалідністю, є багатодітними,  малозабезпеченими. Тож уряд прийняв рішення, яке дозволить реалізувати спільний проєкт Мінсоцполітики та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), спрямований на екстрену додаткову підтримку таких родин.

Сім’ї з вразливих категорій, які мають обовʼязково евакуюватися з прифронтових громад Харківської і Сумської областей, після евакуації отримають виплату у розмірі 10 800 грн на одну особу в родині. Тобто, наприклад, багатодітна малозабезпечена сім’я з 5-ох людей, яка буде евакуйована з Сумської чи Харківської областей, отримає 54 000 грн додаткової грошової допомоги

- пояснюють у Мінсоцполітики. 

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Виплати будуть здійснюватись таким категоріям сімей з дітьми, які з 1 травня 2024 р. підлягають обов’язковій евакуації, а до евакуації проживали на території Сумщини і Харківщини та належали до однієї чи кількох таких категорій (отримували відповідні виплати від Мінсоцполітики):

  •  у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років
  • сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років  
  • дітей виховує одинока мати/одинокий батько
  • сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

Додаткова фінансова допомога надаватиметься одноразово. Тривалість виплат залежатиме від бюджету програми.

Якщо ваша родина евакуюється засобами, організованими вашою ОВА, додатково звертатись по отримання даної допомоги не потрібно, виплату буде здійснено автоматично. Якщо ви, в рамках обовʼязкової евакуації, виїжджаєте в безпечніше місце самостійно, просимо вас звертатися після евакуації до найближчого управління соціального захисту в громаді, до якої ви переїхали, із заявою щодо виплати вам відповідної допомоги

- додали в Мінсоцплітики. 

Зазначається, що кошти одноразової грошової допомоги зараховуватимуться на рахунок одного з членів сім’ї-отримувача допомоги. Також кошти можна буде одержати через Укрпошту.

Нагадаємо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що з прикордонних з рф населених пунктів на Харківщині евакуювали понад 9 тисяч людей. Однак, через постійні обстріли з боку росіян евакуація ускладнюється.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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