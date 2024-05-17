З прикордоння Харківщини евакуювали понад 9 тис. людей, але через постійні обстріли вона ускладнюється - Синєгубов

З прикордонних з рф населених пунктів на Харківщині евакуювали понад 9 тис. людей. Однак, через постійні обстріли з боку росіян евакуація ускладнюється. По населеному пункту Липці постійні йдуть обстріли й фактично тепер кожна евакуація - ризик для життя. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Евакуація триває. Ми наразі евакуювали понад 9 тис. людей. Люди виїжджають. Люди звертаються телефоном і відповідно на гарячу лінію, і роблячи відповідні заявки і по лінії 102. Однак, ми наразі констатуємо факт, що коли ми людям пропонували ще вчора, або позавчора виїхати з Вовчанська, Липців, то люди не хотіли, але сьогодні вже звертаються. Однак, їх евакуація досить ускладнена, тому що у самому місту Вовчанськ точаться вуличні бої. По населеному пункту Липці постійні йдуть обстріли й фактично тепер кожна евакуація - ризик для життя, - заявив Синєгубов.

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Він додав, що транспорту для проведення евакуації вистачає, але основною проблемою для її проведення залишаються обстріли з боку росіян.

Нагадаємо

Станом на 10:30 17 травня на Харківському напрямку триває бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця. Ситуація у Вовчанську - контрольована. На окремих напрямках Сили оборони покращують тактичне положення.