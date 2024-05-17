С приграничья Харьковщины эвакуировали более 9 тыс. человек, но из-за постоянных обстрелов она усложняется - Синегубов

Из приграничных с рф населенных пунктов на Харьковщине эвакуировали более 9 тыс. человек. Однако, из-за постоянных обстрелов со стороны россиян эвакуация усложняется. По населенному пункту Липцы постоянные идут обстрелы и фактически теперь каждая эвакуация - риск для жизни. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Эвакуация продолжается. Мы сейчас эвакуировали более 9 тыс. человек. Люди выезжают. Люди обращаются по телефону и соответственно на горячую линию, и делая соответствующие заявки и по линии 102. Однако, мы сейчас констатируем факт, что когда мы людям предлагали еще вчера, или позавчера выехать из Волчанска, Липцев, то люди не хотели, но сегодня уже обращаются. Однако, их эвакуация достаточно затруднена, потому что в самом городе Волчанск идут уличные бои. По населенному пункту Липцы постоянные идут обстрелы и фактически теперь каждая эвакуация - риск для жизни, - заявил Синегубов.

Детали

Он добавил, что транспорта для проведения эвакуации хватает, но основной проблемой для ее проведения остаются обстрелы со стороны россиян.

Напомним

По состоянию на 10:30 17 мая на Харьковском направлении продолжается боестолкновение в районе населенного пункта Старица. Ситуация в Волчанске - контролируемая. На отдельных направлениях Силы обороны улучшают тактическое положение.