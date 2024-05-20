Эвакуированные из Сумщины и Харьковщины семьи, получат финансовую помощь: кому предусмотрены выплаты

Семьи из уязвимых категорий, которые должны обязательно эвакуироваться из прифронтовых общин Харьковской и Сумской областей, после эвакуации получат выплату в размере 10 800 грн на одного человека в семье. Об этом заявили в Минсоцполитики, передает УНН.

Детали

В министерстве объяснили, что из-за постоянных обстрелов и бомбардировок прифронтовых территорий Сумщины и Харьковщины местные власти эвакуируют жителей этих регионов.

Однако самая сложная эвакуация для семей из уязвимых категорий, то есть те, которые имеют в составе детей или лиц с инвалидностью, являются многодетными, малообеспеченными. Поэтому правительство приняло решение, которое позволит реализовать совместный проект Минсоцполитики и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), направленный на экстренную дополнительную поддержку таких семей.

Семьи из уязвимых категорий, которые должны обязательно эвакуироваться из прифронтовых громад Харьковской и Сумской областей, после эвакуации получат выплату в размере 10 800 грн на одного человека в семье. То есть, например, многодетная малообеспеченная семья из 5-ти человек, которая будет эвакуирована из Сумской или Харьковской областей, получит 54 000 грн дополнительной денежной помощи - объясняют в Минсоцполитики.

Из Донецкой области эвакуировали почти всех детей - ОВА

Выплаты будут осуществляться таким категориям семей с детьми, которые с 1 мая 2024 г. подлежат обязательной эвакуации, а до эвакуации проживали на территории Сумщины и Харьковщины и принадлежали к одной или нескольким таким категориям (получали соответствующие выплаты от Минсоцполитики):

в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет

семья является многодетной с детьми до 18 лет



детей воспитывает одинокая мать/одинокий отец



семья с детьми в возрасте до 18 лет является малообеспеченной.



Дополнительная финансовая помощь будет предоставляться единовременно. Продолжительность выплат будет зависеть от бюджета программы.

Если ваша семья эвакуируется средствами, организованными вашей ОВА, дополнительно обращаться за получением данной помощи не нужно, выплату будет осуществлено автоматически. Если вы, в рамках обязательной эвакуации, выезжаете в более безопасное место самостоятельно, просим вас обращаться после эвакуации в ближайшее управление социальной защиты в общине, в которую вы переехали, с заявлением о выплате вам соответствующей помощи - добавили в Минсоцплитики.

Отмечается, что средства единовременной денежной помощи будут зачисляться на счет одного из членов семьи-получателя помощи. Также средства можно будет получить через Укрпочту.

Напомним

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что из приграничных с рф населенных пунктов на Харьковщине эвакуировали более 9 тысяч человек. Однако, из-за постоянных обстрелов со стороны россиян эвакуация усложняется.