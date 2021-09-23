Евакуаційний літак з Афганістану прямує до України: на борту - 100 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Черговий евакуаційний борт з Афганістану вже прямує до України, повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
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“Перемовини щодо чергової евакуаційної місії з Афганістану завершилися успіхом — літак прямує до України”, — інформують у ГУР МОУ.
Деталі
За даними відомства, протягом останніх декількох днів проводилися міжнародні перемовини щодо можливої евакуації українських громадян з Афганістану. Протягом всього періоду українські дипломати з Міністерства закордонних справ України, представники ГУР МО України та Офіс Президента України узгоджували можливість евакуації українських громадян та членів їхніх родин. Активну участь в перемовинах брали представники Ісламської Республіки Пакистан, Турецької Республіки, Держави Катар та Афганістану, заявили в ГУР.
“Сьогодні зранку перемовини завершилися успіхом і цивільний літак вилетів з території аеропорту міста Кабул. На борту літака знаходяться близько 100 громадян. Очікується, що літак з евакуйованими особами прибуде до Києва протягом 24 годин”, — повідомили в управлінні.
Додамо
УНН 20 вересня з власних джерел дізнався про те, що у Кабул прибув ще один літак з України для евакуації громадян.
Що було раніше
Україна до 31 серпня організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли з Афганістану понад 650 людей.
МЗС повідомляло, що Україна планує продовжувати евакуацію українців із Афганістану після 31 серпня.
За даними дипломатів, на території Афганістану на початок вересня залишалося 159 громадян України, які висловили бажання повернутись додому.
Контекст
Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до певного крайнього терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.