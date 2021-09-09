В Афганістані залишається понад 150 українців, до групи ризику вони не належать - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. На території Афганістану залишається 159 громадян України, які висловили бажання повернутись додому. Ці люди не належать до груп ризику, для безпеки яких наразі існують реальні гострі загрози. Про це сказав на брифінгу у четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання УНН.
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“За наявною у нас інформацією, зараз на території Афганістану залишається 159 громадян України, які висловили бажання повернутись додому”, — сказав Кулеба.
Деталі
Зі слів міністра, МЗС працює через посольства у Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також через посольства певних дружніх Україні країн, які “також мають зв’язки з талібами”, в Україні для того, щоб організувати чергові евакуаційні рейси.
“Хочу наголосити, що, за нашою інформацією, ті громадяни України, які звернулись до нас із проханням бути евакуйованими, не належать до груп ризику, для безпеки яких на даний час існують реальні гострі загрози. Це — не журналісти, не представники міжнародних організацій чи громадські активісти, колишні посадовці або члени їх сімей”, — підкреслив дипломат.
Він додав, що наразі МЗС працюватиме над організацією логістичних можливостей такоої евакуації.
Додамо
Україна організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли з Афганістану понад 650 людей.
Раніше МЗС повідомляв, що Україна планує продовжувати евакуацію українців із Афганістану після 31 серпня.
Контекст
Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.
Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до певного крайнього терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.