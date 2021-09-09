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В Афганистане остается более 150 украинцев, к группе риска они не относятся - МИД

В Афганистане остается более 150 украинцев, к группе риска они не относятся - МИД

Киев  •  УНН

 • 20861 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. На территории Афганистана остается 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой. Эти люди не принадлежат к группам риска, для безопасности которых сейчас существуют реальные острые угрозы. Об этом сказал на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос УНН.

Цитата:

"По имеющейся у нас информации, сейчас на территории Афганистана остается 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой", - сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, МИД работает через посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства определенных дружественных Украине стран, "также имеющих связи с талибами", в Украине для того, чтобы организовать очередные эвакуационные рейсы.

"Хочу подчеркнуть, что, по нашей информации, те граждане Украины, которые обратились к нам с просьбой быть эвакуированными, не относятся к группам риска, для безопасности которых в настоящее время существуют реальные острые угрозы. Это - не журналисты, не представители международных организаций или общественные активисты, бывшие должностные лица или члены их семей", - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что сейчас МИД будет работать над организацией логистических возможностей такой эвакуации.

Добавим

Украина организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, вывезших из Афганистана более 650 человек.

Ранее МИД сообщал, что Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа.

Контекст

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы до определенного крайнего срока - 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.

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