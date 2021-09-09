В Афганистане остается более 150 украинцев, к группе риска они не относятся - МИД

КИЕВ. 9 сентября. УНН. На территории Афганистана остается 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой. Эти люди не принадлежат к группам риска, для безопасности которых сейчас существуют реальные острые угрозы. Об этом сказал на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос УНН.