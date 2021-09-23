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Эвакуационный самолет из Афганистана направляется в Украину: на борту - 100 человек

Эвакуационный самолет из Афганистана направляется в Украину: на борту - 100 человек

Киев  •  УНН

 • 40340 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Очередной эвакуационный борт из Афганистана уже направляется в Украину, сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Цитата:

"Переговоры об очередной эвакуационной миссии из Афганистана завершились успехом - самолет направляется в Украину", - информируют в ГУР МОУ.

Детали

По данным ведомства, в течение последних нескольких дней проводились международные переговоры по возможной эвакуации украинских граждан из Афганистана. В течение всего периода украинские дипломаты из Министерства иностранных дел Украины, представители ГУР МО Украины и Офис Президента Украины согласовали возможность эвакуации украинских граждан и членов их семей. Активное участие в переговорах принимали представители Исламской Республики Пакистан, Турецкой Республики, Государства Катар и Афганистана, заявили в ГУР.

"Сегодня утром переговоры завершились успехом, и гражданский самолет вылетел с территории аэропорта города Кабул. На борту самолета находятся около 100 граждан. Ожидается, что самолет с эвакуированными лицами прибудет в Киев в течение 24 часов", - сообщили в управлении.

Добавим

УНН 20 сентября из собственных источников узнал о том, что в Кабул прибыл еще один самолет из Украины для эвакуации граждан.

Что было ранее

Украина до 31 августа организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли из Афганистана более 650 человек.

МИД сообщал, что Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа.

По данным дипломатов, на территории Афганистана на начало сентября оставалось 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой.

Контекст

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы до определенного крайнего срока - 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.

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