Ескалація терору рф, візит Качки до Будапешту та консультації щодо угорської нацменшини: Сибіга поговорив із главою МЗС Угорщини

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто. Обговорили майбутній візит віцепрем'єр-міністра України Тараса Качки до Будапешта та інші майбутні двосторонні контакти між Україною та Угорщиною, передає УНН.

Під час нашої розмови я поінформував Петера Сійярто про ескалацію терору з боку росії та підтвердив прихильність України до мирних зусиль

За його словами, Україні потрібна консолідована підтримка міжнародної спільноти, щоб посилити тиск на росію та просунути мирний процес.

Ми обговорили майбутній візит віцепрем'єр-міністра України Тараса Качки до Будапешта та інші майбутні двосторонні контакти між Україною та Угорщиною. З нетерпінням чекаємо на завтрашні консультації щодо прав угорської національної меншини. Україна готова працювати над усіма двосторонніми питаннями у дусі взаємної поваги

Крім того, Сибіга наголосив на необхідності якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів у рамках переговорів про вступ України до ЄС та забезпечення підтримки цього кроку всіма державами-членами ЄС.

Він привітав 10-річну угоду Угорщини з Shell про постачання газу як важливий крок до зміцнення енергетичної безпеки нашого регіону та всієї Європи.

Безпека України та Європи є неподільною, і її зміцнення є нашим спільним інтересом. Прагматична та взаємовигідна співпраця між нашими двома країнами є ключовою, і ми пропонуємо угорській стороні конструктивно працювати над цим