16:05 • 5716 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
15:59 • 12662 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
14:25 • 10060 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 38258 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 66524 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 57379 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 35331 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 29830 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 28681 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 40611 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Ескалація терору рф, візит Качки до Будапешту та консультації щодо угорської нацменшини: Сибіга поговорив із главою МЗС Угорщини

Київ • УНН

 • 326 перегляди

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів переговори з Петером Сійярто, обговоривши візит Тараса Качки до Будапешта та подальші двосторонні контакти. Сибіга поінформував про ескалацію терору з боку рф та наголосив на потребі консолідованої підтримки.

Ескалація терору рф, візит Качки до Будапешту та консультації щодо угорської нацменшини: Сибіга поговорив із главою МЗС Угорщини

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сійярто. Обговорили майбутній візит віцепрем'єр-міністра України Тараса Качки до Будапешта та інші майбутні двосторонні контакти між Україною та Угорщиною, передає УНН.

Під час нашої розмови я поінформував Петера Сійярто про ескалацію терору з боку росії та підтвердив прихильність України до мирних зусиль 

- наголосив Сибіга у Х.

За його словами, Україні потрібна консолідована підтримка міжнародної спільноти, щоб посилити тиск на росію та просунути мирний процес.

Ми обговорили майбутній візит віцепрем'єр-міністра України Тараса Качки до Будапешта та інші майбутні двосторонні контакти між Україною та Угорщиною. З нетерпінням чекаємо на завтрашні консультації щодо прав угорської національної меншини. Україна готова працювати над усіма двосторонніми питаннями у дусі взаємної поваги 

- наголосив Глава МЗС України.

Додамо

Крім того, Сибіга наголосив на необхідності якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів у рамках переговорів про вступ України до ЄС та забезпечення підтримки цього кроку всіма державами-членами ЄС.

Він привітав 10-річну угоду Угорщини з Shell про постачання газу як важливий крок до зміцнення енергетичної безпеки нашого регіону та всієї Європи.

Безпека України та Європи є неподільною, і її зміцнення є нашим спільним інтересом. Прагматична та взаємовигідна співпраця між нашими двома країнами є ключовою, і ми пропонуємо угорській стороні конструктивно працювати над цим 

– резюмував глава МЗС України.

Сіярто заявив, що цього тижня у Будапешті проведе переговори із Сибігою08.09.25, 19:02 • 2922 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Андрій Сибіга
Європейський Союз
Угорщина
Будапешт
Україна