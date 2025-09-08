$41.220.13
Сіярто заявив, що цього тижня у Будапешті проведе переговори із Сибігою

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибуде до Будапешта для переговорів з угорським колегою Петером Сіярто. Обговорення стосуватимуться двосторонніх відносин та відновлення прав угорської меншини.

Сіярто заявив, що цього тижня у Будапешті проведе переговори із Сибігою

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга цього тижня прибуде до Будапешта для переговорів зі своїм угорським колегою Петером Сіярто. Про це глава МЗС Угорщини написав на своїй сторінці в Х, пише УНН.

Зустрінемося з Андрієм Сибігою у Будапешті цього тижня, щоб обговорити угорсько-українські відносини. Ми віримо в діалог і завжди готові до переговорів 

- написав Сіярто.

Він також додав, що Україна має відновити права угорської меншини, які буцімто були відібрані Україною.

Але м'яч на боці України: справжній прогрес можливий лише за умови повного відновлення прав, відібраних у угорців на Закарпатті 

- підкреслив глава МЗС Угорщини.

Доповнення

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не вважає себе антиукраїнським і прагне майбутнього для України, адже її розпад не відповідає інтересам Будапешта.

"Ми не хочемо штовхати Україну нікуди, ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, бо розвал сусідньої країни нам також не на користь", - підкреслив прем'єр-міністр, додавши, що продовження війни є програшною стратегією.

Андрій Сибіга заявив, що Угорщина порушує права представників угорської національної меншини, заграючи з росією. Йдеться про заборону на в’їзд для командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, запроваджену Будапештом.

Антоніна Туманова

Політика
Андрій Сибіга
Угорщина
Будапешт
Україна