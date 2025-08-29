Загравання з агресором: Сибіга пояснив причини блокування шляху України до ЄС

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 19734 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 35301 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 105036 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 57062 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 69996 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 108554 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 121973 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 104592 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 117049 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84375 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2.3м/с
63%
752мм
Популярнi новини
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 55087 перегляди
Радник Трампа Наварро назвав війну в Україні "війною Моді" через закупівлю Індією російської нафти28 серпня, 14:49 • 4108 перегляди
Удар рф по Києву 28 серпня: поліція показала перші кадри після атакиVideo28 серпня, 16:19 • 9190 перегляди
Удар рф по Києву 28 серпня: підтверджена загибель 21 людини28 серпня, 18:04 • 3816 перегляди
Ракетний удар рф по Києву: МЗС Ізраїлю відреагувало на теракт28 серпня, 18:17 • 7700 перегляди
Публікації
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 19733 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 55117 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 105031 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 194078 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 196590 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Гутерреш
Олег Синєгубов
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Харків
Суми
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 125279 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 155584 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 157508 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 148002 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 178601 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
С-300

Загравання з агресором: Сибіга пояснив причини блокування шляху України до ЄС

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина порушує права угорської меншини, заборонивши в'їзд Роберту "Мадяру" Бровді. Причиною заборони стали удари українських дронів по російському нафтопроводу "Дружба".

Загравання з агресором: Сибіга пояснив причини блокування шляху України до ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина порушує права представників угорської національної меншини, заграючи з росією. Йдеться про заборону на в’їзд для командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, запроваджену Будапештом. Про це інформує УНН з посиланням на допис Андрія Сибіги у соціальній мережі Х.

Офіційний Будапешт у своєму заграванні з агресором зайшов так далеко, що почав погрожувати та порушувати права представників угорської національної меншини. Причини блокування шляху України до ЄС зараз стають абсолютно очевидними

- написав очільник МЗС України.

Нагадаємо, у четвер, 28 серпня міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в України і вручило ноту протесту у відповідь заборону Угорщини в’їзду командувачу Силами безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді (позивний "Мадяр").

Причиною заборони стали удари українських дронів по російському нафтопроводу "Дружба". Окрім цього, "Мадяру" нібито заборонили в'їзд до Шенгенської зони.

Український військовий Мадяр відповів на заборону в'їзду до Угорщини. Він назвав санкції та обмеження "дурницями" та звинуватив Сіярто у популізмі.

Віта Зеленецька

Політика
Андрій Сибіга
Угорщина
Будапешт
Україна