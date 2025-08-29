Загравання з агресором: Сибіга пояснив причини блокування шляху України до ЄС
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина порушує права представників угорської національної меншини, заграючи з росією. Йдеться про заборону на в’їзд для командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, запроваджену Будапештом. Про це інформує УНН з посиланням на допис Андрія Сибіги у соціальній мережі Х.
Офіційний Будапешт у своєму заграванні з агресором зайшов так далеко, що почав погрожувати та порушувати права представників угорської національної меншини. Причини блокування шляху України до ЄС зараз стають абсолютно очевидними
Нагадаємо, у четвер, 28 серпня міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в України і вручило ноту протесту у відповідь заборону Угорщини в’їзду командувачу Силами безпілотних систем ЗСУ Роберту Бровді (позивний "Мадяр").
Причиною заборони стали удари українських дронів по російському нафтопроводу "Дружба". Окрім цього, "Мадяру" нібито заборонили в'їзд до Шенгенської зони.
Український військовий Мадяр відповів на заборону в'їзду до Угорщини. Він назвав санкції та обмеження "дурницями" та звинуватив Сіярто у популізмі.