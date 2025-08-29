$41.320.08
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 19727 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 35282 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 105014 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 57044 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 69979 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 108549 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 121969 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 104591 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 117048 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 84374 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Заигрывание с агрессором: Сибига объяснил причины блокирования пути Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия нарушает права венгерского меньшинства, запретив въезд Роберту «Мадяру» Бровди. Причиной запрета стали удары украинских дронов по российскому нефтепроводу «Дружба».

Заигрывание с агрессором: Сибига объяснил причины блокирования пути Украины в ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия нарушает права представителей венгерского национального меньшинства, заигрывая с Россией. Речь идет о запрете на въезд для командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, введенном Будапештом. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Андрея Сибиги в социальной сети Х.

Официальный Будапешт в своем заигрывании с агрессором зашел так далеко, что начал угрожать и нарушать права представителей венгерского национального меньшинства. Причины блокирования пути Украины в ЕС сейчас становятся абсолютно очевидными

- написал глава МИД Украины.

Напомним, в четверг, 28 августа, министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Украине и вручило ноту протеста в ответ на запрет Венгрии на въезд командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди (позывной "Мадяр").

Причиной запрета стали удары украинских дронов по российскому нефтепроводу "Дружба". Кроме этого, "Мадяру" якобы запретили въезд в Шенгенскую зону.

Украинский военный Мадяр ответил на запрет въезда в Венгрию. Он назвал санкции и ограничения "глупостями" и обвинил Сийярто в популизме.

Вита Зеленецкая

Политика
Андрей Сибига
Венгрия
Будапешт
Украина