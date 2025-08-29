Заигрывание с агрессором: Сибига объяснил причины блокирования пути Украины в ЕС
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия нарушает права венгерского меньшинства, запретив въезд Роберту «Мадяру» Бровди. Причиной запрета стали удары украинских дронов по российскому нефтепроводу «Дружба».
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия нарушает права представителей венгерского национального меньшинства, заигрывая с Россией. Речь идет о запрете на въезд для командующего Силами беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, введенном Будапештом. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Андрея Сибиги в социальной сети Х.
Официальный Будапешт в своем заигрывании с агрессором зашел так далеко, что начал угрожать и нарушать права представителей венгерского национального меньшинства. Причины блокирования пути Украины в ЕС сейчас становятся абсолютно очевидными
Напомним, в четверг, 28 августа, министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Украине и вручило ноту протеста в ответ на запрет Венгрии на въезд командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди (позывной "Мадяр").
Причиной запрета стали удары украинских дронов по российскому нефтепроводу "Дружба". Кроме этого, "Мадяру" якобы запретили въезд в Шенгенскую зону.
Украинский военный Мадяр ответил на запрет въезда в Венгрию. Он назвал санкции и ограничения "глупостями" и обвинил Сийярто в популизме.