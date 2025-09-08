Сийярто заявил, что на этой неделе в Будапеште проведет переговоры с Сибигой
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибудет в Будапешт для переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто. Обсуждения будут касаться двусторонних отношений и восстановления прав венгерского меньшинства.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на этой неделе прибудет в Будапешт для переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом глава МИД Венгрии написал на своей странице в Х, пишет УНН.
Встретимся с Андреем Сибигой в Будапеште на этой неделе, чтобы обсудить венгерско-украинские отношения. Мы верим в диалог и всегда готовы к переговорам
Он также добавил, что Украина должна восстановить права венгерского меньшинства, которые якобы были отобраны Украиной.
Но мяч на стороне Украины: настоящий прогресс возможен только при условии полного восстановления прав, отобранных у венгров на Закарпатье
Дополнение
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не считает себя антиукраинским и стремится к будущему для Украины, ведь ее распад не соответствует интересам Будапешта.
"Мы не хотим толкать Украину никуда, мы не антиукраинские. Мы хотим будущего для Украины, потому что развал соседней страны нам также не на пользу", - подчеркнул премьер-министр, добавив, что продолжение войны является проигрышной стратегией.
Андрей Сибига заявил, что Венгрия нарушает права представителей венгерского национального меньшинства, заигрывая с россией. Речь идет о запрете на въезд для командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди, введенном Будапештом.