16:05 • 5710 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 12653 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
14:25 • 10056 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 38252 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 66515 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 57372 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 35325 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 29826 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 28677 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 40610 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
публикации
Эксклюзивы
Эскалация террора рф, визит Качки в Будапешт и консультации по венгерскому нацменьшинству: Сибига поговорил с главой МИД Венгрии

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел переговоры с Петером Сийярто, обсудив визит Тараса Качки в Будапешт и дальнейшие двусторонние контакты. Сибига проинформировал об эскалации террора со стороны рф и подчеркнул необходимость консолидированной поддержки.

Эскалация террора рф, визит Качки в Будапешт и консультации по венгерскому нацменьшинству: Сибига поговорил с главой МИД Венгрии

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Обсудили предстоящий визит вице-премьер-министра Украины Тараса Качки в Будапешт и другие будущие двусторонние контакты между Украиной и Венгрией, передает УНН.

Во время нашего разговора я проинформировал Петера Сийярто об эскалации террора со стороны россии и подтвердил приверженность Украины мирным усилиям 

- подчеркнул Сибига в Х.

По его словам, Украине нужна консолидированная поддержка международного сообщества, чтобы усилить давление на россию и продвинуть мирный процесс.

Мы обсудили предстоящий визит вице-премьер-министра Украины Тараса Качки в Будапешт и другие будущие двусторонние контакты между Украиной и Венгрией. С нетерпением ждем завтрашних консультаций по правам венгерского национального меньшинства. Украина готова работать над всеми двусторонними вопросами в духе взаимного уважения 

- подчеркнул Глава МИД Украины.

Добавим

Кроме того, Сибига подчеркнул необходимость скорейшего открытия переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС и обеспечения поддержки этого шага всеми государствами-членами ЕС.

Он приветствовал 10-летнее соглашение Венгрии с Shell о поставках газа как важный шаг к укреплению энергетической безопасности нашего региона и всей Европы.

Безопасность Украины и Европы неделима, и ее укрепление является нашим общим интересом. Прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество между нашими двумя странами является ключевым, и мы предлагаем венгерской стороне конструктивно работать над этим 

– резюмировал глава МИД Украины.

Сийярто заявил, что на этой неделе в Будапеште проведет переговоры с Сибигой08.09.25, 19:02

Антонина Туманова

Политика
Андрей Сибига
Европейский Союз
Венгрия
Будапешт
Украина