Эскалация террора рф, визит Качки в Будапешт и консультации по венгерскому нацменьшинству: Сибига поговорил с главой МИД Венгрии
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел переговоры с Петером Сийярто, обсудив визит Тараса Качки в Будапешт и дальнейшие двусторонние контакты. Сибига проинформировал об эскалации террора со стороны рф и подчеркнул необходимость консолидированной поддержки.
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Обсудили предстоящий визит вице-премьер-министра Украины Тараса Качки в Будапешт и другие будущие двусторонние контакты между Украиной и Венгрией, передает УНН.
Во время нашего разговора я проинформировал Петера Сийярто об эскалации террора со стороны россии и подтвердил приверженность Украины мирным усилиям
По его словам, Украине нужна консолидированная поддержка международного сообщества, чтобы усилить давление на россию и продвинуть мирный процесс.
Мы обсудили предстоящий визит вице-премьер-министра Украины Тараса Качки в Будапешт и другие будущие двусторонние контакты между Украиной и Венгрией. С нетерпением ждем завтрашних консультаций по правам венгерского национального меньшинства. Украина готова работать над всеми двусторонними вопросами в духе взаимного уважения
Добавим
Кроме того, Сибига подчеркнул необходимость скорейшего открытия переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС и обеспечения поддержки этого шага всеми государствами-членами ЕС.
Он приветствовал 10-летнее соглашение Венгрии с Shell о поставках газа как важный шаг к укреплению энергетической безопасности нашего региона и всей Европы.
Безопасность Украины и Европы неделима, и ее укрепление является нашим общим интересом. Прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество между нашими двумя странами является ключевым, и мы предлагаем венгерской стороне конструктивно работать над этим
