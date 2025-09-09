Эскалация террора рф, визит Качки в Будапешт и консультации по венгерскому нацменьшинству: Сибига поговорил с главой МИД Венгрии

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонные переговоры с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Обсудили предстоящий визит вице-премьер-министра Украины Тараса Качки в Будапешт и другие будущие двусторонние контакты между Украиной и Венгрией, передает УНН.

Во время нашего разговора я проинформировал Петера Сийярто об эскалации террора со стороны россии и подтвердил приверженность Украины мирным усилиям

По его словам, Украине нужна консолидированная поддержка международного сообщества, чтобы усилить давление на россию и продвинуть мирный процесс.

Мы обсудили предстоящий визит вице-премьер-министра Украины Тараса Качки в Будапешт и другие будущие двусторонние контакты между Украиной и Венгрией. С нетерпением ждем завтрашних консультаций по правам венгерского национального меньшинства. Украина готова работать над всеми двусторонними вопросами в духе взаимного уважения

Кроме того, Сибига подчеркнул необходимость скорейшего открытия переговорных кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС и обеспечения поддержки этого шага всеми государствами-членами ЕС.

Он приветствовал 10-летнее соглашение Венгрии с Shell о поставках газа как важный шаг к укреплению энергетической безопасности нашего региона и всей Европы.

Безопасность Украины и Европы неделима, и ее укрепление является нашим общим интересом. Прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество между нашими двумя странами является ключевым, и мы предлагаем венгерской стороне конструктивно работать над этим