Ердоган застеріг Іран від провокацій після входу ракети у повітряний простір Туреччини
Київ • УНН
Іранська балістична ракета увійшла у простір Туреччини та була збита ППО НАТО. Уламки впали в Газіантепі, Ердоган оголосив стан підвищеної готовності.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган застеріг Іран від подальших "провокаційних кроків" після того, як іранська балістична ракета увійшла до повітряного простору Туреччини, передає УНН із посиланням на CNN.
Деталі
Ердоган закликав Іран утриматися від будь-яких дій, які "кидають тінь на наші тисячолітні сусідські та братні зв'язки", заявивши, що країна продовжує робити "вкрай неправильні та провокаційні кроки", незважаючи на "щирі попередження" з боку Туреччини.
Його заяви, про які повідомило державне інформаційне агентство Anadolu, пролунали після того, як балістична ракета, випущена з Ірану, увійшла до повітряного простору Туреччини, перш ніж була нейтралізована засобами ППО та протиракетної оборони НАТО у Східному Середземномор'ї.
Міністерство оборони Туреччини повідомило, що уламки ракети впали на пустир у Газіантепі на півдні центральної Туреччини, і що жертв чи постраждалих немає.
Ердоган заявив, що турецькі сили перебувають у стані підвищеної готовності з початку конфлікту і що Туреччина цілодобово контролює свій повітряний простір за допомогою винищувачів F-16, літаків раннього попередження та літаків-заправників.