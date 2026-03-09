Эрдоган предостерег Иран от провокаций после входа ракеты в воздушное пространство Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег Иран от дальнейших «провокационных шагов» после того, как иранская баллистическая ракета вошла в воздушное пространство Турции, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Эрдоган призвал Иран воздержаться от любых действий, которые «бросают тень на наши тысячелетние соседские и братские связи», заявив, что страна продолжает предпринимать «крайне неправильные и провокационные шаги», несмотря на «искренние предупреждения» со стороны Турции.

Его заявления, о которых сообщило государственное информационное агентство Anadolu, прозвучали после того, как баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, вошла в воздушное пространство Турции, прежде чем была нейтрализована средствами ПВО и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье.

Министерство обороны Турции сообщило, что обломки ракеты упали на пустырь в Газиантепе на юге центральной Турции, и что жертв или пострадавших нет.

Эрдоган заявил, что турецкие силы находятся в состоянии повышенной готовности с начала конфликта и что Турция круглосуточно контролирует свое воздушное пространство с помощью истребителей F-16, самолетов раннего предупреждения и самолетов-заправщиков.