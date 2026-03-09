$43.730.0850.540.36
16:44 • 6958 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 17420 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 24878 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 17116 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 38814 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 30007 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 46717 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 65326 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 109480 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 56328 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
Графики отключений электроэнергии
Эрдоган предостерег Иран от провокаций после входа ракеты в воздушное пространство Турции

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Иранская баллистическая ракета вошла в пространство Турции и была сбита ПВО НАТО. Обломки упали в Газиантепе, Эрдоган объявил состояние повышенной готовности.

Эрдоган предостерег Иран от провокаций после входа ракеты в воздушное пространство Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег Иран от дальнейших «провокационных шагов» после того, как иранская баллистическая ракета вошла в воздушное пространство Турции, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Эрдоган призвал Иран воздержаться от любых действий, которые «бросают тень на наши тысячелетние соседские и братские связи», заявив, что страна продолжает предпринимать «крайне неправильные и провокационные шаги», несмотря на «искренние предупреждения» со стороны Турции.

Его заявления, о которых сообщило государственное информационное агентство Anadolu, прозвучали после того, как баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, вошла в воздушное пространство Турции, прежде чем была нейтрализована средствами ПВО и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье.

НАТО усилило противоракетную оборону после перехвата ракеты из Ирана, летевшей в Турцию05.03.26, 23:07 • 6840 просмотров

Министерство обороны Турции сообщило, что обломки ракеты упали на пустырь в Газиантепе на юге центральной Турции, и что жертв или пострадавших нет.

Эрдоган заявил, что турецкие силы находятся в состоянии повышенной готовности с начала конфликта и что Турция круглосуточно контролирует свое воздушное пространство с помощью истребителей F-16, самолетов раннего предупреждения и самолетов-заправщиков.

Антонина Туманова

Новости Мира
Техника
Воздушная тревога
Военное положение
Столкновения
НАТО
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Иран
F-16 Fighting Falcon